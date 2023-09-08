Главный тренер Ханси Флик выбрал капитана и вице-капитана сборной Германии

Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии. Такое решение принял главный тренер Ханси Флик. Йозуа Киммих стал вице-капитаном.

"Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.

Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии", - сказал Флик.