ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Ханси Флик выбрал капитана и вице-капитана сборной Германии
Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии. Такое решение принял главный тренер Ханси Флик. Йозуа Киммих стал вице-капитаном.
"Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.
Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии", - сказал Флик.
32-летний Илкай Гюндоган сыграл 67 поединков за сборную, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.
Напомним, что сборная Германии на правах хозяина Евро-2024 не участвует в отборе к турниру. В последних четырех товарищеских поединках немцы трижды проиграли и сыграли вничью со сборной Украины 3:3.
Популярное сейчас
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября
- Шахтер ждет 5 млн от Челси, Азар намекает на завершение карьеры, украинцы будут судить матч отбора к Евро-2024. Главные новости за 7 сентября
- Нидерланды – Греция. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 07.09.2023
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО