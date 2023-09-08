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Румыния – Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО
Противостояние в группе I
Twitter UEFA Nations League
Румыны идут на второй строчке в своем секстете, в то время как Израиль дышит в спину, находясь на третьей позиции. Обе сборные стремятся догнать и перегнать Швейцарию, но получится это только у одной команды. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 9 сентября.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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