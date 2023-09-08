Отбор на Евро. Шотландия уверенно идет без потерь, Хорватия издевается над Латвией

Сегодня, 8 сентября, состоялось несколько матчей отбора Евро-2024 .

Так, в группе А Кипр принимал Шотландию и ничего не смог противопоставить британцам – 0:3 уже к 30-й минуте, на этом матч и закончился.

Шотландия со 100% результатом (5 побед в пяти матчах) возглавляет группу.

В матче группы D Хорватия разгромила Латвию еще с большим счетом. Борьбы также не получилось – балканцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Тем не менее, хорваты на 3 очка отстают от Турции, которая сегодня не смогла переиграть Армению (1:1).