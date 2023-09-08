ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро. Шотландия уверенно идет без потерь, Хорватия издевается над Латвией
instagram.com/scotlandnationalteam
Сегодня, 8 сентября, состоялось несколько матчей отбора
Так, в группе А Кипр принимал Шотландию и ничего не смог противопоставить британцам – 0:3 уже к 30-й минуте, на этом матч и закончился.
Шотландия со 100% результатом (5 побед в пяти матчах) возглавляет группу.
В матче группы D Хорватия разгромила Латвию еще с большим счетом. Борьбы также не получилось – балканцы разгромили соперника со счетом 5:0.
Тем не менее, хорваты на 3 очка отстают от Турции, которая сегодня не смогла переиграть Армению (1:1).
Популярное сейчас
- На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
- Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца
- Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
- Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 14:55 Зарубежные Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- 13:27 Зарубежные Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели
- 09:52 Зарубежные Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК