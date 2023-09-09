Румыния удерживает домашнюю ничью с Израилем

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа І

Бухарест. "Арена Национала"

Румыния - Израиль 1:1

Голы: Алибек 27 - Глух 53

Румыния: Молдован, Маня, Буркэ, Драгушин, Банку, Р. Марин, Станчу (Чикелдэу 88), М. Марин (Олару 65), Сореску (Моруцан 57), Алибек (Пушкаш 65), Ф. Коман (Михайла 57)

Израиль: Глазер, Даса, Витор, Гольдберг (Лемкин 77), Ревиво, Лави, Дор Перец (Абу Фани 73), Глух, Йехезкель (Каниковски 73), Турджеман (Вайссман 62), Соломон

Предупреждения: М. Марин 56, Драгушин 62 - Каниковски 90

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Румыния и Израиль очень голодны. Последний не был на крупном турнире 53 года. И теперь, после блестящего лета с полуфиналами Чемпионата Мира U-20 и Евро U-23, требует от главной сборной догонять. Первая же была на Евро-2016, но уже забыла об этом и чувствует тяжёлые времена румынского футбола. Что подтвердил и главный тренер сборной Эдвард Йорданеску. От него требуют компенсировать провалы клубов.

Так что сегодня на заполненной "Арена Национала" играли критически важный матч. И явилась на него лишь одна сборная. 16:8 по ударам по воротам, 62:38 по владению мячом в пользу Израиля - тот самый случай, когда статистика не лжёт. Румыны то ли перегорели, то ли недооценили и не изучили соперника. Хотя Йорданеску высказывался о нем перед матчем очень уважительно и говорил, что его футбол в лучшем состоянии, чем румынский.

Первый тайм был скучным и слабым. Всего восемь ударов по воротам, много борьбы в центре поля, нервов. Но даже здесь преимущество Израиля бросалось в глаза. Его подвёл вратарь. Глазер отбил простой удар Станчу из-за пределов штрафной плохо. А вот Молдован отбил такой же четче, в сторону, а защитник успел выбить. Но в начале второго тайма долгая атака завершилась точным ударом Глуха из района левого угла штрафной.

Далее же Израиль просто возил соперника. Глух из "Зальцбурга" и Соломон из "Тоттенхэма" издевались над ним дриблингом и "стенками", первый раскрутил защитника в штрафной и попал в стойку. Замены также помогли. Абу Фани чуть не попал с угла штрафной, от Каниковски в ее центре спас Молдован. А ответный прорыв Пушкаша завершился неточным ударом из левой части штрафной.

Финальный свисток местные болельщики встретили оглушительным свистом. А оба тренера выглядели будто проиграли. По противоположным причинам. Один - из-за результата, другой - из-за игры. Израиль пропустил в 20-ом матче подряд не случайно, но Румыния не выиграла в пятом из восьми последних домашних не случайно.

В этой группе борьба в самом разгаре.