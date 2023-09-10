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Финляндия – Дания 0:1. Хейбьерг вырывает первое место в группе. Видео обзор матча
Финны опускаются на вторую позицию
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 6 тура группы H квалификации к Евро-2024 сборная Дании на выезде минимально обыграла национальную команду Финляндии. Победу гостям принес гол Пьера-Эмиля Хейбьерга в конце встречи. 28-летний хавбек "Тоттенхэма" поразил ворота соперника на 86-й минуте встречи.
Благодаря этой победе команда Каспера Хьюлманда вырвалась на первое место в группе, имея в своем активе 13 очков. У Финляндии и Казахстана на одно очко меньше, однако по дополнительным показателям именно финны расположились на второй позиции.
Отбор на ЕВРО-2024, 6-й тур
Стадион: "Олимпийский" (Хельсинки)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Гол: Хейбьерг (86)
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