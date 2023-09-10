Финляндия – Дания 0:1. Хейбьерг вырывает первое место в группе. Видео обзор матча

В рамках 6 тура группы H квалификации к Евро-2024 сборная Дании на выезде минимально обыграла национальную команду Финляндии. Победу гостям принес гол Пьера-Эмиля Хейбьерга в конце встречи. 28-летний хавбек "Тоттенхэма" поразил ворота соперника на 86-й минуте встречи.

Благодаря этой победе команда Каспера Хьюлманда вырвалась на первое место в группе, имея в своем активе 13 очков. У Финляндии и Казахстана на одно очко меньше, однако по дополнительным показателям именно финны расположились на второй позиции.

Отбор на ЕВРО-2024, 6-й тур

Стадион: "Олимпийский" (Хельсинки)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Финляндия – Дания 0:1

Гол: Хейбьерг (86)