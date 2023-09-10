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Гюндоган: Надо признать, что мы находимся не на одном уровне с такими командами, как Япония
Откровенное интервью хавбека сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Полузащитник национальной сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал
"Очень трудно принять это. Я считаю, что единственным хорошим моментом был гол, когда мы играли в том ритме, в котором хотели. Но, к сожалению, мы должны признать, что Япония была лучше нас в обороне и нападении.
Мы должны признать, что просто находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы просто недостаточно хороши сейчас. Это действительность. Возможно, мы даже считаем себя лучше, чем мы.
Я думаю, вы можете почувствовать, что многие наши игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. У нас нет уверенности, нет понимания времени принятия решения и, очевидно, такие игры и результаты совсем не помогают.
Поэтому мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, что усложняет создание духа и атмосферы. Что касается футбола, существует большая нехватка уверенности, и это усложняет достижение результатов", - рассказал хавбек "Барсы".
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