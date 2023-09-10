Гюндоган: Надо признать, что мы находимся не на одном уровне с такими командами, как Япония

Полузащитник национальной сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал разгромное поражение от Японии (1:4) в рамках товарищеского матча.

"Очень трудно принять это. Я считаю, что единственным хорошим моментом был гол, когда мы играли в том ритме, в котором хотели. Но, к сожалению, мы должны признать, что Япония была лучше нас в обороне и нападении.

Мы должны признать, что просто находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы просто недостаточно хороши сейчас. Это действительность. Возможно, мы даже считаем себя лучше, чем мы.