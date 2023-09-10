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Отбор на Евро-2024. Хет-трик Митровича решает вопрос для Сербии в матче с Литвой
Литовцы – последние в своей группе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
В рамках 6-го тура группы G квалификации к Евро-2024 сборная Сербии на выезде обыграла национальную команду Литвы.
Гости сняли вопрос на счет победителя матча еще в первом тайме. Хет-триком отличился форвард сербов Александар Митрович. 28-летний нападающий "Аль-Хиляля" отличился голами на 21-й, 32-й и 43-й минутах. Примечательно, что в предыдущем матче за свой клуб Митрович также забил в одном поединке сразу три мяча – 1-го сентября против "Аль-Иттихада".
В свою очередь, литовская команда ответила лишь одним голом в конце первого тайма. Забитым мячом на 45-й минуте отличился Гитис Паулаускас.
В результате команда Драгана Стойковича вышла на вторую позицию в группе, имея в активе одинаковое количество очков (по 10) с первой Венгрией. Однако у последних еще есть матч в запасе. Что касается Литвы, то сборная упала на последнюю позицию.
Отбор к Евро-2024, группа G, шестой тур
Литва – Сербия 1:3
Голы: Паулаускас 45 - Митрович 21, 32, 43
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