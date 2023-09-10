Отбор на Евро-2024. Хет-трик Митровича решает вопрос для Сербии в матче с Литвой

В рамках 6-го тура группы G квалификации к Евро-2024 сборная Сербии на выезде обыграла национальную команду Литвы.

Гости сняли вопрос на счет победителя матча еще в первом тайме. Хет-триком отличился форвард сербов Александар Митрович. 28-летний нападающий "Аль-Хиляля" отличился голами на 21-й, 32-й и 43-й минутах. Примечательно, что в предыдущем матче за свой клуб Митрович также забил в одном поединке сразу три мяча – 1-го сентября против "Аль-Иттихада".

В свою очередь, литовская команда ответила лишь одним голом в конце первого тайма. Забитым мячом на 45-й минуте отличился Гитис Паулаускас.

В результате команда Драгана Стойковича вышла на вторую позицию в группе, имея в активе одинаковое количество очков (по 10) с первой Венгрией. Однако у последних еще есть матч в запасе. Что касается Литвы, то сборная упала на последнюю позицию.

Отбор к Евро-2024, группа G, шестой тур

Литва – Сербия 1:3

Голы: Паулаускас 45 - Митрович 21, 32, 43