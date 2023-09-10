Отбор на ЧЕ-2024. Ирландия – Нидерланды 1:2. Тяжелые волевые три очка Кумана

Квалификация на Евро-2024

Группа B, шестой тур

"Авиа Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Ирландия уже практически шесть лет не проигрывает дома больше, чем в один мяч. За последние несколько лет на своем поле "зеленая армия" отобрала очки у Бельгии, Португалии, Дании, на уровне и даже лучше играла против других именитых соперников. Сегодня Куман смог найти ключик к этой крепости.

Весь первый тайм был определенными качелями: обе команды тянули на себя одеяло. Сначала преимуществом владели хозяева, затем расклад сил выровнялся, а впоследствии мяч перешел к ногам гостей. Однако явного предпочтения какой-либо из команд отдать нельзя.

Для гостей все началось плохо: они пропустили уже на четвертой минуте. Арбитр зафиксировал игру рукой у ван Дейка и назначил пенальти. Ида приговор выполнил, разведя мяч и вратаря по углам.

Всего 15 минут понадобилось гостям восстановить паритет на табло. Удалось им это сделать также с пенальти. На этот раз сфолил голкипер Базуну, а Гакпо реализовал удар с точки.

Во втором тайме Куман начал сразу с двух замен. Одна из них оказалась удачной: Вегхорст спустя 10 минут после выхода на поле сделал счет 1:2. Он удачно воспользовался отличным свержением от Думфриса. Да и вообще вся комбинация получилась замечательной. Здесь на первый план вышла техническая способность гостей: под ее мощностью не выдержали даже защитные стены ирландцев.

Далее матч контролировали Нидерланды. Куман производил замены, которые ему выгодно – и это помогало. К примеру, выпустил опорника Копмайнерса вместо нападающего Малена. Или поменял фланги на исходе матча для помощи обороне. Свежие игроки ирландцев не поразили.

В частности, стоит отметить вингера "Лутона" Чедози Огбене, который все 90 минут носился по полю. Он перед финальным свистком выглядел острее, чем все замены Кенни. Однако это все равно не помогло хозяевам создать хотя бы прецедент для взятия ворот после перерыва.

Поражение почти лишает Ирландию практических шансов на выход на Евро-2024 из группы B. Отрыв от Нидерландов теперь шесть очков, да еще и в "оранье" один матч в запасе. Команда Кумана вернулась в игру. Она не только хорошо закрепилась на второй позиции, но и чисто теоретически может надеяться на первое. Однако, скорее всего, такие надежды так и останутся теоретическими – Франция в слишком хороших условиях, которые сама себе и создала в этой группе.

Ирландия – Нидерланды 1:2

Голы: Ида 5 (пен.) – Гакпо 19 (пен.), Вегхорст 56

Ирландия: Базуну – Коллинз, Даффи, Иган (Макграт 73) – Догерти (Эбоселе 8), Браун (Смоллбоун 73), Каллен, Макклин (Меннинг 64) – Найт (Армстронг 87), Огбене – Ида

Нидерланды: Флэккен – де Лигт, ван Дейк, Аке – Думфрис, Виффер (Райндерс 46), де Йонг, Блинд (Вегхорст 46) – Симонс (Бергейс 90), Мален (Копмайнерс 68), Гакпо (Ланг 81)

Предупреждения: Базуна 19, Огбене 42, Найт 67, Бергейс 89 – Виффер 16, Гакпо 67