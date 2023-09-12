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Ван Гал о работе со сборной Германии: Для меня честь быть одним из кандидатов
Последним местом работы 72-летнего Ван Гала была сборная Нидерландов
Getty Images / Global Images Ukraine
Луи ван Гал оценил вероятность своего назначения на пост тренера сборной Германии.
"Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим", - сказал тренер.
Последним местом работы 72-летнего Ван Гала была сборная Нидерландов, которую он возглавлял с августа 2021 года по декабрь 2022. С Нидерландами Ван Гал дошел до 1/4 финала ЧМ 2022 года, где уступил сборной Аргентине, которая в итоге и стала чемпионом.
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