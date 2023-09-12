Ван Гал о работе со сборной Германии: Для меня честь быть одним из кандидатов

Луи ван Гал оценил вероятность своего назначения на пост тренера сборной Германии.

"Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим", - сказал тренер.

Последним местом работы 72-летнего Ван Гала была сборная Нидерландов, которую он возглавлял с августа 2021 года по декабрь 2022. С Нидерландами Ван Гал дошел до 1/4 финала ЧМ 2022 года, где уступил сборной Аргентине, которая в итоге и стала чемпионом.