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Директор Байера: Мы рады, что смогли послать сообщение о нашей солидарности и поддержке с украинцами
Украина примет Италию в Леверкузене
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал решение провести матч отбора Евро-2024 Украина - Италия на домашнем стадионе клуба.
"Мы рады, что смогли послать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке.
Для многих украинцев, которые сейчас нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на "БайАрене" является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду - так же, как и для многочисленных итальянских граждан, проживающих в нашем регионе.
Мы надеемся на мирный и, конечно, захватывающий праздник футбола", - сказал Карро.
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