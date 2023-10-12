Директор Байера: Мы рады, что смогли послать сообщение о нашей солидарности и поддержке с украинцами

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал решение провести матч отбора Евро-2024 Украина - Италия на домашнем стадионе клуба.

"Мы рады, что смогли послать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке.

Для многих украинцев, которые сейчас нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на "БайАрене" является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду - так же, как и для многочисленных итальянских граждан, проживающих в нашем регионе.

Мы надеемся на мирный и, конечно, захватывающий праздник футбола", - сказал Карро.