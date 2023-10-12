Нидерланды – Франция. Анонс и прогноз матча отбора на Евро на 13.10.23

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа B, седьмой тур

13 октября, 21:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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Текущую квалификацию Нидерланды и Франция начинали с очного матча в Париже. Тогда на 21 минуту подопечные Дидье Дешама вели в счете 3:0, а впоследствии довели поединок до еще большего разгрома. Однако "оранье" все еще находятся на втором месте и имеют не только теоретические, но и практические шансы на первое. Цель довольно понятна: побеждать Францию, и желательно с большим счетом.

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Новости Нидерландов

После поражения французам подопечные Кумана победили в следующих трех матчах отбора. Из них дважды разбили соперников со счетом 3:0. Благодаря этому удалось закрепиться на второй позиции, что дает возможность выхода на Евро. Однако побеждены были Гибралтар, Греция и Ирландия, а вот в финальном этапе Лиги наций против команд другого уровня не выдержали.

Сначала "оранье" едва спасли ничью (на 90+6 минуте) в основное время против Хорватии, а затем пропустили дважды в экстратайме. В поединке против Италии все решилось в первые 90 минут или, если быть более точными, то уже на 72 минуте – тогда счет был 1:3 в пользу действующих чемпионов Европы. И следует учитывать, что подопечные Кумана играли эти матчи дома, ведь финальный этап Лиги наций проводился в Нидерландах.

Кадры хозяев

Очень сильно переполнен лазарет в сборной Нидерландов. На этот сбор не были вызваны Депай, де Лигт, Тимбер, Фрэнки де Йонг, Гакпо, Маласия, Бергейс. Также матч против французов пропустит Копмайнерс, травмировавшийся в последнем поединке перед международной паузой.

Новости Франции

В рамках отбора на ЧЕ-2024 у французов идеальные результаты. "Галльские петухи" на пару с Португалией остаются единственными командами всей квалификации, которые до сих пор не пропустили ни одного гола. В то же время подопечные Дешама забили 11 мячей и завоевали максимальные 15 очков. Самый тяжелый матч Франции был даже не против Нидерландов или Греции, а выездной поединок против Ирландии. Британцы поставили мощную оборону, однако с большим трудом благодаря голу Павара ее удалось пробить.

Последний сейчас поединок французы проиграли. Команда Дешама встречалась в товарищеском матче с Германией в Дортмунде. В общем, встреча была достаточно пассивна. Однако быстрый гол немцев на четвертой минуте сильно перевесил чашу весов на их сторону. К концу встречи коллективы обменялись голами. Это была первая победа Германии над Францией со времен Чемпионата мира-2014.

Кадры гостей

Важны потери у французов разве что в центре обороны. Сразу три игрока находятся в лазарете. Фофана уже давно травмирован, а вот Упамекано и Кунде получили повреждения в минувшие выходные. Также вне игры и Нкунку.

Последние пять матчей Нидерландов и Франции

Последние пять встреч хозяев

10.09. Ирландия – Нидерланды 1:2 (Отбор на ЧЕ-2024)

07.09. Нидерланды – Греция 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

18.06. Нидерланды – Италия 2:3 (Лига наций)

14.06. Нидерланды – Хорватия 2:4 (после д. ч.) (Лига наций)

27.03. Нидерланды – Гибралтар 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять встреч гостей

12.09. Германия – Франция 2:1 (ТМ)

07.09. Франция – Ирландия 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

19.06. Франция – Греция 1:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

16.06. Гибралтар – Франция 0:3 (Отбор на ЧЕ-2024)

27.03. Ирландия – Франция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять личных встреч между соперниками

24.03.23. Франция – Нидерланды 4:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

16.11.18. Нидерланды – Франция 2:0 (Лига наций)

09.09.18. Франция – Нидерланды 2:1 (Лига наций)

31.08.17. Франция – Нидерланды 4:0 (Отбор на ЧМ-2018)

10.10.16. Нидерланды – Франция 0:1 (Отбор на ЧМ-2018)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Франция 5 5 0 0 11-0 15 2 Нидерланды 4 3 0 1 8-5 9 3 Греция 5 3 0 2 10-5 9 4 Ирландия 5 1 0 4 5-7 3 5 Гибралтар 5 0 0 5 0-17 0

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды – Франция

Прогноз матча Нидерланды – Франция от UA-Football

У "оранье" есть шансы на первое место, однако будут ли они напрягаться для него, если вторая позиция также дает возможность пройти дальше? Им просто нужно набирать как можно больше очков, но сейчас это вряд ли удастся сделать. Очень много потерь ключевых игроков у Кумана. Хоть и Франция проиграла прошлый матч, но не нужно это поражение выделять отдельно – это был спарринг. На поле "Иоганн Кройф Арены" подопечные Дешама будут другими. Прогноз: Победа Франции.