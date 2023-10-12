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Петраков: Мои игроки вели себя очень вальяжно. Это мое, тренерское поражение
Украинский специалист подытожил поражение сборной Армении в Латвии
ffa.am
Сегодня в матче Отборочного турнира на Евро-2024 сборная Армении уступила в Латвии со счетом 0:2. Для победителей речь о первых очках в кампании после пяти поражений подряд. На послематчевой пресс-конференции тренер проигравших Александр Петраков подытожил матч.
"Во-первых, я хочу поздравить Латвию с заслуженной победой. Во-вторых, это поражение я беру на себя. Это мое, тренерское поражение", - заявил украинский специалист.
"Я еще утром на разминке увидел что-то не то. Увидел, что ребята очень вальяжно себя ведут. Я предупредил их всех, сказал, поговорил с ними. Но, наверное, это не возымело действия на них. Я, как тренер, не смог их встряхнуть. Скажем так, убедить. И они вышли недонастроенные на игру. Подумали, что на каком-то своем мастерстве уже, знаете, все могут. Наверное, так можно выразиться. Многое могут. Вышли недонастроенные, и, видите, поплатились".
"Латвия была собранна, билась, убивались ребята на футбольном поле. А у нас этого вообще не было. Очень многие игроки выпали. Поэтому это чисто мое поражение".
После шести матчей Отбора Армения осталась на третьем месте в группе с семью очками. Она отстает на три от Хорватии и Турции, правда, у второй один матч в запасе, а у первой - два. Латвия же осталась последней, но уже не с нулем, а с тремя очками.
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