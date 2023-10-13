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Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Нидерланды – Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.10.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Франция идет без поражений в группе и готовится к выезду к Нидерландам, которые проигрывали только Les Bleus в марте этого года (0:4). Ожидается зрелищный матч!
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Пока не ясно может ли вообще кто-то в группе В доставить какие-то трудности финалистам последнего Мундиаля. Франция не пропустила ни одного мяча за 5 туров, но если кто-то и может, то только Нидерланды.
То, что не играет на руку Нидерландам, так это травмы: хоть у Франции и выбыли Упамекано, Кунде, Фофана и Аксель Дисаси, но и у "оранжевых" выбыли Маттейс де Лигт и Юррен Тимбер. Также команда Кумана недосчиталась Гакпо и де Йонга.
Перед стартовым свистком, кажется что шансов больше у Les Blues. Удастся ли Куману совершить подвиг, узнаем сегодня, 13-го октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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