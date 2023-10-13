Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Франция идет без поражений в группе и готовится к выезду к Нидерландам, которые проигрывали только Les Bleus в марте этого года (0:4). Ожидается зрелищный матч!

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Пока не ясно может ли вообще кто-то в группе В доставить какие-то трудности финалистам последнего Мундиаля. Франция не пропустила ни одного мяча за 5 туров, но если кто-то и может, то только Нидерланды.

То, что не играет на руку Нидерландам, так это травмы: хоть у Франции и выбыли Упамекано, Кунде, Фофана и Аксель Дисаси, но и у "оранжевых" выбыли Маттейс де Лигт и Юррен Тимбер. Также команда Кумана недосчиталась Гакпо и де Йонга.

Перед стартовым свистком, кажется что шансов больше у Les Blues. Удастся ли Куману совершить подвиг, узнаем сегодня, 13-го октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45.

Трансляция матча В эфире Смотрите матч отбора на Евро-2024 Нідерланди – Франція Смотреть трансляцию

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