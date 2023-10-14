Роналду достиг отметки в 700 голов без учета пенальти

Во вчерашнем поединке отбора на Евро-2023 Португалия победила Словакию со счетом 3:2. Кришитану Роналду оформил в этом матче дубль.

В частности, второй гол нападающий забил с игры. Он стал 700 в карьере Роналду, если не учитывать пенальти.

Согласно информации Transfermarkt, Криштиану также реализовал 156 одиннадцатиметровых ударов. В то же время 29 попыток пенальти оказались неудачными для португальца.

В текущем отборе Роналду отличился семью забитыми голами. Он идет на второй позиции в списке бомбардиров квалификации. Лидирует в этом рейтинге Ромелу Лукаку с девятью точными ударами.