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Роналду достиг отметки в 700 голов без учета пенальти
Очередная планка Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке отбора на Евро-2023 Португалия победила Словакию со счетом 3:2. Кришитану Роналду оформил в этом матче дубль.
В частности, второй гол нападающий забил с игры. Он стал 700 в карьере Роналду, если не учитывать пенальти.
Согласно информации Transfermarkt, Криштиану также реализовал 156 одиннадцатиметровых ударов. В то же время 29 попыток пенальти оказались неудачными для португальца.
В текущем отборе Роналду отличился семью забитыми голами. Он идет на второй позиции в списке бомбардиров квалификации. Лидирует в этом рейтинге Ромелу Лукаку с девятью точными ударами.
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