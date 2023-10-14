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Отбор на ЕВРО. Болгария в домашних стенах уступила Литве
Проиграла оба тайма
Фото: Design Week
Национальная команда Болгарии дома в Софии проиграла сборной Литвы. Шервис отличился голом в раздевалку, а в начале второго тайма оформил дубль.
Стоит отметить, что уже на 42-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку схлопотал Краев.
Таким образом, Болгария занимает последнюю строчку в группе G с 2 зачетными пунктами. Литва – предпоследнюю, у нее 5 баллов. Лидирует Венгрия (10) с 4 сыгранными поединками, у Сербии столько же очков, но команда провела на матч больше.
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