Отбор на ЕВРО. Болгария в домашних стенах уступила Литве

Национальная команда Болгарии дома в Софии проиграла сборной Литвы. Шервис отличился голом в раздевалку, а в начале второго тайма оформил дубль.

Стоит отметить, что уже на 42-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку схлопотал Краев.

Таким образом, Болгария занимает последнюю строчку в группе G с 2 зачетными пунктами. Литва – предпоследнюю, у нее 5 баллов. Лидирует Венгрия (10) с 4 сыгранными поединками, у Сербии столько же очков, но команда провела на матч больше.