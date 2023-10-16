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Австрия победила Азербайджан и вышла на Евро-2024
Третий подряд чемпионат Европы
Фото: twitter.com/oefb1904/Автор - невідомий
Австрия стала восьмым участником Евро-2024. Команда Ральфа Рангника стала недосягаемой для третьей Швеции после победы над Азербайджаном. Единственный гол с пенальти забил Марсель Забитцер.
Азербайджан в конце игры едва не сравнял счет, но Байрамов с нескольких метров не попал в ворота. Австрия в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы.
Отбор к Евро-2024, группа F, восьмой тур. Баку, "Тофик Бахрамов"
Азербайджан – Австрия 0:1
Гол: Забитцер 48 (пен.)
Удаление: Бургшталлер 90+4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|6
|5
|1
|0
|16-3
|+13
|16
|2
|Австрия
|7
|5
|1
|1
|15-7
|+8
|16
|3
|Швеция
|5
|2
|0
|3
|11-8
|+3
|6
|4
|Азербайджан
|6
|1
|1
|4
|4-12
|-8
|4
|5
|Эстония
|6
|0
|1
|5
|2-18
|-16
|1
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