Австрия победила Азербайджан и вышла на Евро-2024

Австрия стала восьмым участником Евро-2024. Команда Ральфа Рангника стала недосягаемой для третьей Швеции после победы над Азербайджаном. Единственный гол с пенальти забил Марсель Забитцер.

Азербайджан в конце игры едва не сравнял счет, но Байрамов с нескольких метров не попал в ворота. Австрия в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы.

Отбор к Евро-2024, группа F, восьмой тур. Баку, "Тофик Бахрамов"

Азербайджан – Австрия 0:1

Гол: Забитцер 48 (пен.)

Удаление: Бургшталлер 90+4