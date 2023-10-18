ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн о 3:1 с Италией: Отбор кажется легким, но это не так - у нас одна из самых сложных групп
Сборная Англии квалифицировалась на Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарри Кейн прокомментировал победу над сборной Италии и выход на Евро-2024. После победы над Италией (3:1) сборная Англии досрочно квалифицировалась на Евро-2024.
"Иногда отбор кажется легким, но стоит отдать должное ребятам, потому что это не так. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые сильные сборные не попадали на крупные турниры.
То, что мы прошли квалификацию с двумя играми в запасе, лишь показывает, каким путем мы идем.
Мы можем наслаждаться этим, все выступили действительно хорошо - даже когда мы проигрывали 0:1, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали на протяжении всего отбора, и были вознаграждены во втором тайме.
Последние несколько лет мы достаточно стабильно обыгрывали большие сборные. Победить в Италии - это одно, но закрепив это здесь, с комфортным для нас счетом 3:1, мы продемонстрировали зрелость, думаю.
Мы не будем терять голову. Насладимся следующим сбором, впереди еще две игры и совместная работа. Не успеем оглянуться, как наступит март и приблизится следующий турнир", - сказал капитан сборной Англии в эфире Radio 5.
Популярное сейчас
- Англия гарантировано первая, Украина вновь опередила Италию. Турнирная таблица группы С
- Мудрик забил свой первый гол за национальную сборную. Мальта - Украина 1:3. ВИДЕО
- Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Девять из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 23:40 Зарубежные Отбор на Евро-2024. Англия – Италия 3:1. Кейн и Беллингем раздавили апеннинцев и оформили путевку на Евро
- 14:35 Прогнозы на футбол Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23
- 02:09 Прогнозы на футбол Бавария – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 08.10.2023