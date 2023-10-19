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Прерванный из-за теракта матч Бельгия - Швеция доигран не будет. УЕФА утвердил ничейный результат
В итог пойдет счет 1:1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoEdwin van Zandvoort/Soccrates
Прерванный из-за теракта в Брюсселе матч квалификации
УЕФА объявил, что финальным результатом будет зафиксирован счёт 1:1, который был на табло в момент остановки матча.
Напомним, игра состоялась 16 октября в Брюсселе. По ходу матча стало известно о террористической атаке, произошедшей примерно за полтора часа до начала игры в центре города, в результате которой два болельщика сборной Швеции погибли, а ещё один был ранен.
После первого тайма при счёте 1:1 было объявлено, что матч не будет доигран. При этом бельгийцы ещё до этой игры обеспечили себе выход на ЧЕ-2024.
Ранее представители Бельгии публично заявляли, что готовы не доигрывать этот матч и сойтись на ничейном результате.
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