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Защитник Ромы вызван в сборную Италии вместо травмированного Бастони
Также был вызван голкипер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал еще двух игроков на заключительные поединки квалификации Евро-2024.
К тренировочному лагерю присоединились защитник "Ромы" Джанлука Манчини и вратарь "Аталанты" Марко Карнесекки. Манчини заменит в команде Алессандро Бастони, который получил травму правой икроножный мышцы и не сыграет в ноябрьских матчах "Скуадры Адзурры".
Карнесекки получил вызов в качестве меры предосторожности, ведь у голкипера Гульельмо Викарио ночью поднялась температура.
Ранее итальянцы из-за травм лишились вратаря "Наполи" Алекса Мерета, защитников Давиде Калабрию ("Милан"), Рафаэля Толои ("Аталанта"), а также полузащитника Мануэля Локателли ("Ювентус").
Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.
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