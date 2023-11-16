Защитник Ромы вызван в сборную Италии вместо травмированного Бастони

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал еще двух игроков на заключительные поединки квалификации Евро-2024.

К тренировочному лагерю присоединились защитник "Ромы" Джанлука Манчини и вратарь "Аталанты" Марко Карнесекки. Манчини заменит в команде Алессандро Бастони, который получил травму правой икроножный мышцы и не сыграет в ноябрьских матчах "Скуадры Адзурры".

Карнесекки получил вызов в качестве меры предосторожности, ведь у голкипера Гульельмо Викарио ночью поднялась температура.

Ранее итальянцы из-за травм лишились вратаря "Наполи" Алекса Мерета, защитников Давиде Калабрию ("Милан"), Рафаэля Толои ("Аталанта"), а также полузащитника Мануэля Локателли ("Ювентус").

Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.