Отбор на Евро-2024. Кипр - Испания 1:3. Отбыли номер

Испания еще в октябре гарантировала себе место на Евро-2024, а Кипр эти шансы потерял. Таким образом, с самого начала это был, скорее, спарринг - причем очень разных по уровню команд.

"Красной фурии" хватило полчаса, чтобы довести счет до разгромного, после чего игра была де-факто закончена - одни не хотели, другие не могли.

16-летний Ламин Ямаль открыл счет в матче, по-ветерански хладнокровно уложив на газон вратаря и защитника после прострела Мерино.

Второй мяч после паса немолодого дебютанта "Фурии" Алекса Гримальдо провел лидер "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль.

22 - Lamine Yamal's goal for #Spain ???????? was the goal scored after the most passes by the Spanish team in the Euro 2024 Qualifiers (22), and the fourth overall after the most passes in this qualifiers. Combination. pic.twitter.com/7srDLqUMop — OptaJose (@OptaJose) November 16, 2023

Третий гол - это уже навес Оярсабаля с углового и классная позиционная работа от Хоселу.

Вскоре после этого активный Оярсабаль получил травму при попытке переправить в ворота четвертый гол, и это единственная плохая новость для испанцев в этот вечер. Похоже, вингер пропустит 3-4 недели.

Кипр забил гол престижа в конце, когда "Фурия" уже полностью остановилась. Пилеас убежал на ворота после удобного паса из глубины - и это единственная внятная атака, проведенная хозяевами за полтора часа.

Украинский арбитр Николай Балакин запомнился решением в пользу Кипра в моменте с голом Пилеаса и, скорее, он был прав. В остальном матч был легким для судейства - пеший темп, минимум борьбы.

В таблице после победы у Испании 18 очков, у Кипра - 0.

17 - Only Turkey's national team (19) have seen more different players involved in a goal than #Spain's (17) ???????? in the Euro 2024 Qualifiers. Unity. pic.twitter.com/NPrqrjn4MQ — OptaJose (@OptaJose) November 16, 2023

9-й тур отбора на Евро. Лимассол. "Альфамега"

Кипр - Испания - 1:3

Голы: Пилеас, 75 - Ямаль, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28

Кипр: Молл - Андреу, Каро (Кусулос, 66), Гогич, Лаифис, Иоанну - Кирьяку (Харалампус, 46), Киприяну (Шполярич, 46), Кастанос, Коррея (Пилеас, 46) - Питтас (Какуллис, 60)

Испания: Райа - Навас (Карвахаль, 66), Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Пау Торрес, Гримальдо - Гави, Субименди, Мерино (Алейш Гарсия, 46) - Ямаль, Хоселу, Оярсабаль (Рикельме, 40)

Предупреждения: Коррея, 17, Каро, 59, Кусулос, 77, Шполярич, 87 - Рикельме, 82