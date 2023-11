Отбор на Евро-2024. Кипр - Испания 1:3. Отбыли номер

Испания еще в октябре гарантировала себе место на Евро-2024, а Кипр эти шансы потерял. Таким образом, с самого начала это был, скорее, спарринг - причем очень разных по уровню команд.

"Красной фурии" хватило полчаса, чтобы довести счет до разгромного, после чего игра была де-факто закончена - одни не хотели, другие не могли.

16-летний Ламин Ямаль открыл счет в матче, по-ветерански хладнокровно уложив на газон вратаря и защитника после прострела Мерино.

Второй мяч после паса немолодого дебютанта "Фурии" Алекса Гримальдо провел лидер "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль.

22 - Lamine Yamal's goal for #Spain ???????? was the goal scored after the most passes by the Spanish team in the Euro 2024 Qualifiers (22), and the fourth overall after the most passes in this qualifiers. Combination. pic.twitter.com/7srDLqUMop