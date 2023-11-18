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Польша не удержала победу. Польша - Чехия 1:1. Обзор матчу и видео голов
Польша - Чехия 1:1. Обзор матчу и видео голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч в рамках 9 тура квалификации на ЕВРО 2024. Польша - Чехия 1:1.
Команды играли ровно, первый гол удалось забить на конце первого тайма, Якуб Пьотроски удачно сыграл на добивании. Сразу после перерыва игрок сборной Чехии сравнял счет. Матч завершился со счетом 1:1.
Евро-2024, квалификация, 9-й тур, Группа Е
Польша – Чехия 1:1
Голы: Пьотровски, 38 - Соучек, 49
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