Отбор на Евро-2024. Армения - Уэльс 1:1. Подарок Хорватии 

Сборные Армении и Уэльса существенно уменьшили свои шансы на выход на Чемпионат Европы-2024 после ничьи в Ереване. Команда Петракова создала больше моментов, и превзошла Уэльс в количестве ударов, но не смогла выжать максимум из пассивности гостей. Уэльс и близко не был не похож на себя.

В 19:00 начнется второй матч в группе между Латвией и Хорватией. Если фаворит возьмет три очка, Уэльс будет третьим, а Армении на Евро-2024 не будет.

Уэльс взял одно очко в двух матчах с Арменией, и четыре с Хорватией. Возможно, команда Роба Пейджа способна настраиваться только на именитого соперника? Вряд ли Роб Пейдж перегрузил или недомотивировал футболистов Уэльса, но “драконы” действительно выглядели очень слабо, без каких-то идей в атаке, гости проигрывали единоборства, и в целом плане эмоций и спортивной агрессии значительно уступали сборной Армении.

Хозяева заслуженно повели в счете после того Лукас Селараян сместился после углового к полукругу штрафной, и красиво уложил мяч в ворота.

Уэльс пытался как-то перехватить инициативу, но никаких моментов не создавал. Центрфорвард Киффер Мур часто оставался без поддержки, Дэвид Брукс и Харри Уилсон не были заметны, и не удивительно, что именно их первыми заменил Пейдж. Впрочем, гостям это не помогло.

Но Уэльсу буквально из ничего удалось в первом тайме отыграть один гол – Робертс кинул аут, а Тикнизян опередил в воздухе Родона, и перенаправил мяч в свои ворота.

Казалось, что этот гол должен был вдохновить Уэльс, но ситуация не изменилась. Более того – именно Армения в конце матча была ближе к победе, но несмотря на то, что хозяева создали много голевых ситуаций, с финишем у Армении были большие проблемы. Александру Петракову пришлось часто хвататься за голову.

В итоге ничья, которая не устроила никого. Армения уже не может выиграть в пятом матче подряд.

Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур. Ереван, “Республиканский стадион Вазгена Саркисяна”

Армения – Уэльс 1:1

Голы: Селараян 5 – Тикнизян 45+2 (авт.)

Армения: Чанчаревич – Дашян, Чалишир, Ароян, Георгий Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян (Севикян 72), Иву (Ованес Арутюнян 64), Сперцян, Селараян – Ранос (Миранян 72)

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Джордан Джеймс, Робертс (Броудхед 79) – Уилсон (Дэниэл Джеймс 66), Мур, Брукс (Джонсон 50)

Предупреждения: Ароян 54 – Мифем 31, Ампаду 54, Джордан Джеймс 78