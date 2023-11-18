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Отбор на Евро-2024. Армения - Уэльс 1:1. Подарок Хорватии
Ничья, которая не устроила никого
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Армении и Уэльса существенно уменьшили свои шансы на выход на Чемпионат Европы-2024 после ничьи в Ереване. Команда Петракова создала больше моментов, и превзошла Уэльс в количестве ударов, но не смогла выжать максимум из пассивности гостей. Уэльс и близко не был не похож на себя.
В 19:00 начнется второй матч в группе между Латвией и Хорватией. Если фаворит возьмет три очка, Уэльс будет третьим, а Армении на Евро-2024 не будет.
Llun y tîm ????— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) November 18, 2023
Match centre ???? https://t.co/TVdwjNBYyq#TogetherStronger pic.twitter.com/V3dxbb4JqZ
Уэльс взял одно очко в двух матчах с Арменией, и четыре с Хорватией. Возможно, команда Роба Пейджа способна настраиваться только на именитого соперника? Вряд ли Роб Пейдж перегрузил или недомотивировал футболистов Уэльса, но “драконы” действительно выглядели очень слабо, без каких-то идей в атаке, гости проигрывали единоборства, и в целом плане эмоций и спортивной агрессии значительно уступали сборной Армении.
Хозяева заслуженно повели в счете после того Лукас Селараян сместился после углового к полукругу штрафной, и красиво уложил мяч в ворота.
Уэльс пытался как-то перехватить инициативу, но никаких моментов не создавал. Центрфорвард Киффер Мур часто оставался без поддержки, Дэвид Брукс и Харри Уилсон не были заметны, и не удивительно, что именно их первыми заменил Пейдж. Впрочем, гостям это не помогло.
Но Уэльсу буквально из ничего удалось в первом тайме отыграть один гол – Робертс кинул аут, а Тикнизян опередил в воздухе Родона, и перенаправил мяч в свои ворота.
Казалось, что этот гол должен был вдохновить Уэльс, но ситуация не изменилась. Более того – именно Армения в конце матча была ближе к победе, но несмотря на то, что хозяева создали много голевых ситуаций, с финишем у Армении были большие проблемы. Александру Петракову пришлось часто хвататься за голову.
В итоге ничья, которая не устроила никого. Армения уже не может выиграть в пятом матче подряд.
Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур. Ереван, “Республиканский стадион Вазгена Саркисяна”
Армения – Уэльс 1:1
Голы: Селараян 5 – Тикнизян 45+2 (авт.)
Армения: Чанчаревич – Дашян, Чалишир, Ароян, Георгий Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян (Севикян 72), Иву (Ованес Арутюнян 64), Сперцян, Селараян – Ранос (Миранян 72)
Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Джордан Джеймс, Робертс (Броудхед 79) – Уилсон (Дэниэл Джеймс 66), Мур, Брукс (Джонсон 50)
Предупреждения: Ароян 54 – Мифем 31, Ампаду 54, Джордан Джеймс 78
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Уэльс
|7
|3
|2
|2
|9-9
|0
|11
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10-4
|+6
|10
|4
|Армения
|7
|2
|2
|3
|9-10
|-1
|8
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5-17
|-12
|3
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