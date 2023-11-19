Бельгия - Азербайджан. Онлайн прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Бельгия уже вышла из группы, Азербайджан уже сейчас может готовиться к плей-офф. Очный матч между ними не несет напряжения, но не лишен изюминки.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1