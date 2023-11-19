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Шотландия - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Шотландия - Норвегия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Холланда и компании на Евро-2024 точно не будет. А Шотландия уже там, но еще борется за первое место в группе.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Шотландия - Норвегия
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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