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Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду чувствует голод 18-летнего игрока
Тренер сборной Португалии высказался о Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем национальной команды и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
"Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего футболиста. Это сила, которой он заражает других в раздевалке.
Это игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для других в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом", - приводит слова Мартинеса A Bola.
38-летний Роналду принял участие в девяти матчах группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.
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