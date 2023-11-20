Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду чувствует голод 18-летнего игрока

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем национальной команды и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего футболиста. Это сила, которой он заражает других в раздевалке.

Это игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для других в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом", - приводит слова Мартинеса A Bola.