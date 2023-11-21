  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия

ЕВРО-2024
Обновлено

Также повезло с неназначенным пенальти

Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия

Screenshot

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Итальянские СМИ отнюдь не впадали в эйфорию после матча их сборной против Украины. Сдержанно праздновали выход на Евро, прежде всего облегченно выдыхали. Признавали страдания "адзурри" и активно вспоминали о противоречивом моменте с неназначенным пенальти. Некоторые даже признавали, что сборная Италии сейчас ближе к уровню Украины, чем Англии.

"Нам достаточно 0:0 против Украины, но как страшно на 93-ей минуте", - заголовок Андреа Рамаццотти из Gazzetta Dello Sport. "Трудный матч для "Скуадры Адзурры", но защита выдержала", - пишет он в тексте. "Ни победы, ни великой игры, но цель была достигнута. Матч, в котором мы час были опасны, но потом защищались, терпя до конца. Маловато, чтобы мечтать о большом достижении на самом Евро".

В дальнейшем Рамаццотти указывает, что сборная Украины начала матч по тактической схеме 4-1-4-1 со Степаненко перед защитниками и рассказывает об игре. "Италия начинает уверенно и хочет следовать диктату своего тренера: играть на победу, а не соглашаться на ничью... Подход "Скуадры Адзурры" сдержан, но желание быстро забить заставляет ее перенапрягаться и оставлять слишком много поля соперникам".

"Украина за четверть часа нашла свободные места и использовала их, чтобы предложить голкиперу ПСЖ сделать отличный сейв на Судакове. Италия ответила ударом Бареллы, отклоненным Трубиным, неточным ударом головой от Ди Лоренцо. Но, прежде всего, колоссальной возможностью, которую потерял Фраттези и создал Кьеза, которого невозможно поймать, когда он ускоряется".

"Кажется, преимущество витает в воздухе, потому что владение мячом итальянское (64% на 45-ой минуте), а Димарко и Кьеза слева создают одну опасность за другой. Жаль, что Дзаньоло на другом фланге не очень конкретный, как и Распадори в атаке. Мы могли и должны были быть впереди в первом тайме".

В дальнейшем автор отмечает замену форварда Распадори на Скамакку, которая "изменила стиль атаки сборной. К худшему, поскольку игрок "Аталанты" неудачно вошел в игру". Постепенно "команда Реброва просыпается и приближается к 1:0 с моментами Мудрика, которому Доннарумма широко открыл дверь, и просто не попавшего как следует Цыганкова".

"Желтая волна становится угрожающей, ведь давление выше. Италия снижается, чтобы не оставлять промежутки между линиями, и больше не в состоянии перезагрузиться. К счастью, Ачерби и Буонджорно в центре обороны не дрожат". В дальнейшем отмечаются замены тренеров: "Ребров переходит на 4-2-4, а Спаллетти – на три центральных защитника". "Италия сдерживает, а Доннарумма спасает от Судакова на 90-ой минуте".

"Последнее впечатление в матче от пенальти, который просил Мудрик после якобы прикосновения Кристанте: ВАР не вмешивается, и Италия празднует квалификацию".

Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия - изображение 1

В отдельной новости об эпизоде Кристанте-Мудрика читаем: "Кажется, Кристанте фолил. Его нога коснулась ноги Мудрика, сразу же упавшего, будто его ударило током. К нашему счастью, ВАР не позвал рефери к монитору. Если бы в нашу пользу не дали такой пенальти, мы бы говорили об этом очень долго".

Следует отметить и статью Фабио Ликари. Она посвящена оценке корзин уже на самом Евро, но начинается заголовком: "Италия: конец ужаса", и продолжается текстом: "Мы наконец-то избавились от ужаса плей-офф. Италия попадает на Евро сквозь главную дверь, или почти сквозь главную. Выйдя на второе место в группе с большими страданиями".

"КвалифИталия. Миссия выполнена", - заголовок Tuttosport. Подзаголовок - "контроль "адзурри" больше часа, упущенные моменты в первом тайме и страдания в концовке. Мудрик требует пенальти".

"Италия не балуется в Леверкузене и выходит на Евро. Немного страдает, особенно на исходе матча, но Украина не прорывается. Поражение было бы чрезмерным наказанием: "адзурри" в течение часа контролировали игру, много создавали. Сборная Реброва выходит в концовке, рискует и несколько раз приближается к голу", - начинает Федерико Джустини.

"На 93-ей минуте Мудрик падает в штрафной, опередив Кристанте: фола, по мнению Хиля Мансано, нет, но сомнения остаются".

"Италия страдает на 10-ой и 15-ой минутах, когда ей трудно нажать на украинский мяч в нужный момент. Несовершенные механизмы, позволяющие сборной Реброва становиться опасной с Судаковым, который серьезно бросает вызов Доннарумме с края штрафной".

"Потом Италия приняла меры и провела очень хороший первый тайм, в котором не хватало только гола. Они хорошо прессингуют, Украине трудно выйти, и она больше ожидает с осторожностью 5-4-1 в фазе невладения мячом, компактностью и не слишком высоким центром тяжести. Зинченко находится за пределами линии пяти игроков с мячом и присоединяется к Степаненко, разыгрывая".

"Италия создает много, особенно с комбинациями на левом фланге, где взаимопонимание между Кьезой и Димарко замечательное. Похоже, даже угловые удары способны испугать украинцев: Ди Лоренцо на 20-ой минуте пробивает высоко, а на 28-ой – лишь немного неточно".

"Италия доминировала в игре и значительную часть второго тайма, даже если пришлось обратить внимание на скорость и мощность Цыганкова, Судакова, Мудрика и Довбика, потенциально смертельных на открытом поле. Ребров держит двух вингеров высоко, чтобы как можно лучше играть в контратаках. Но прикрытие работает, оборона итальянцев реагирует".

"Течение игры несколько меняется примерно на 65-ой минуте, когда Доннарумма не уверен в выходе на дальний аут Конопли, а потом неплохо компенсирует это на ударе Мудрика с нескольких метров. В целом же Украина усиливает давление... Финал в итальянском стиле с Дармианом вместо Политано и более закрытой национальной командой".

"Италия делает это, страдая".

Сайт также дал отдельную новость об эпизоде Кристанте-Мудрика. "Украина-Италия завершился острой ВАР: пенальти или нет? В компенсированное время леверкузенского матча эпизод, который мог изменить судьбу "Скуадры Адзурры": Хиль Мансано проигнорировал это даже после контроля в комнате ВАР".
Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия - изображение 2

"Эпизод в компенсированное время вызвал несколько споров со стороны игроков и скамейки запасных Украины, заставив всех болельщиков "Скуадры Адзурры" замереть от страха. Кажется, контакт был минимален, даже если украинец подчеркнул падение. В любом случае, после проверки ВАР (без On Field Review) арбитр решил подтвердить свою оценку с поля".

Сайт также цитирует испанскую Marca в эпизоде с пенальти: "Италия вышла на Евро со спорами. Испанский арбитр не назначил возможный пенальти".

Алессандро Боччи из Corriere Della Sera пишет: "Тяжелая ночь на "БайАрене". Италия контролировала игру в течение часа, потом страдала, но в конце концов принесла домой то маленькое очко, которое отправило ее прямо на Чемпионат Европы без плей-офф".

"Душа есть. Команда, как и обещал тренер, пытается побеждать, пока есть топливо. Хотя в конце концов она рисковала стать посмешищем. Очевидный сценарий. Когда звезда Мудрик в добавленное время падает в нашей штрафной после контакта с Кристанте, наступает момент мороза. Арбитр Хиль Мансано, безупречный к этому моменту, отпускает это. Украинцы возмутятся и подумают о заговоре, но для нас это хорошо".

"Доминирующую Италию мы видели. "Адзурри" держали мяч, прессинговали высоко, искали более широкую игру, но форварды не создали ничего конкретного. Украина сделала гораздо меньше - шанс в начале матча и много желания в концовке. Два сейва Доннаруммы - нормально, хотя и с оговорками. Когда атака не работает, оборона держится, и это лучшие новости. До этого только от Мальты мы не пропускали".

Игру Боччи назвал "электрической и скользкой". Считает, что Украина начала лучше, но Италия быстро перехватила инициативу. "Украина закрылась и больше в первом тайме не выходила". Но вот во втором тайме "адзурри" постепенно исчезали, и в сердце тайма новый матч родился. Интенсивность упала, драйв был потерян, и украинцы подняли свой центр тяжести".

"Страдания и страх Италии до последнего дыхания матча, а возможный пенальти заставил затаить дыхание. Но результат - все, что имеет значение".

Издание также опубликовало отдельную новость о пенальти. С заголовком: "Большой испуг для Италии: часто обсуждаемый эпизод мог поставить квалификацию под угрозу". С текстом: "Рефери Хиль Мансано позволяет продолжить игру, даже если на повторе, кажется, заметно прикосновение игрока "Ромы". Ожесточенная полемика со стороны команды Реброва".

Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия - изображение 3

Corriere Dello Sport не спешит с отчетами, но успел назвать матч "тяжелым, боевым и сбалансированным со страданиями". Также он выдал две новости об эпизоде Мудрика-Кристанте. Одну под названием: "Украина взбешена", а также серию стоп-кадров эпизода: "Кристанте рискует с Мудриком на 93-ей минуте, ВАР не вмешался. Был ли пенальти? Матч заканчивается противоречивым моментом".

Высказался главный редактор Иван Дзадзарони: "Мы должны быть честными, избегая перечисления многих судейских ошибок, которые в прошлом избавили нас от успехов, титулов и повредили наши печени: на последних секундах Хиль Мансано сделал вид, что не видит пенальти, а ассистент BAP на миг сбежал в туалет (воспаленная простата, я думаю), и, коротко говоря, все прошло очень хорошо для нас".

"На мгновение я подумал, как бы отреагировал Моуриньо на месте Реброва".

Что же касается матча, то он написал: "Некоторое время у нас получалось хорошо, а именно в первом тайме. Потом иногда мы страдали от изобретательности украинцев. Последние минуты были настоящим страданием, финальный свисток - настоящим облегчением".

"Напрасно повторять одно и то же годами, поскольку никто ничего не делает, чтобы изменить тон и вырасти: поэтому лучше попытаться смириться с тем, кем мы стали. Неисправимо, боюсь. Пусть хоть однажды возобладает реализм и серьезность, особенно у тех, кто судит: у нас сборная, не превосходящая Украину".

"Такие игроки как Судаков вызывают восхищение не только спортивного директора "Ювентуса" Джунтоли, Довбик и Цыганков, сильные стороны жиронского открытия Лиги, и Мудрик, увлечение Анчелотти, а также Трубин и Зинченко - все они достойны наших. А еще они привыкли соревноваться в чемпионатах высокого уровня"

."Через несколько дней мы забудем о Мансано, а выход на Евро останется. Я уверен, что мы будем не один раз, а тысячу раз молиться за Украину. И не только за ее сборную".

Следует отметить также слова комментатора матча на официальном трансляторе в Италии RAI Альберто Римедио уже в послематчевой студии: "Чем больше я пересматриваю эпизод Кристанте-Мудрика, тем больше мне кажется, что это пенальти. Если бы в нашу пользу не дали такой пенальти, мы бы говорили об этом два года".

Также отмечу отдельные тезисы Раймондо Де Магистриса в отчете на TuttoMercatoWeb:

"В холодном Леверкузене мы сыграли вничью против очень опасной Украины. Мы играли в свою игру. Мы заслуживали победу, мы также рисковали проиграть".

"Италия вышла на поле в Леверкузене с намерением повторить вечер пятницы, когда забила Северной Македонии пять мячей. Больше владения мячом, больше контроля над матчем. Но Украина – не Северная Македония, и желтые футболки с первых минут производили впечатление силы и умение отвечать ударом на удар".

"Победа на "Сан-Сиро" над Украиной стала решающей и позволила нам выйти на Евро".

"Сегодняшний вечер в Леверкузене подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, но также и то, что уровень нашего футбола ныне ближе к уровню Украины, чем Англии".

По теме
yellow-arrow
Греция - Франция. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Хорватия - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Румыния - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
Украина Италия обзор прессы отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.