Страдания до конца, уровень Украины, а не Англии. Обзор итальянской прессы после матча Украина - Италия

Итальянские СМИ отнюдь не впадали в эйфорию после матча их сборной против Украины. Сдержанно праздновали выход на Евро, прежде всего облегченно выдыхали. Признавали страдания "адзурри" и активно вспоминали о противоречивом моменте с неназначенным пенальти. Некоторые даже признавали, что сборная Италии сейчас ближе к уровню Украины, чем Англии.

"Нам достаточно 0:0 против Украины, но как страшно на 93-ей минуте", - заголовок Андреа Рамаццотти из Gazzetta Dello Sport. "Трудный матч для "Скуадры Адзурры", но защита выдержала", - пишет он в тексте. "Ни победы, ни великой игры, но цель была достигнута. Матч, в котором мы час были опасны, но потом защищались, терпя до конца. Маловато, чтобы мечтать о большом достижении на самом Евро".

В дальнейшем Рамаццотти указывает, что сборная Украины начала матч по тактической схеме 4-1-4-1 со Степаненко перед защитниками и рассказывает об игре. "Италия начинает уверенно и хочет следовать диктату своего тренера: играть на победу, а не соглашаться на ничью... Подход "Скуадры Адзурры" сдержан, но желание быстро забить заставляет ее перенапрягаться и оставлять слишком много поля соперникам".

"Украина за четверть часа нашла свободные места и использовала их, чтобы предложить голкиперу ПСЖ сделать отличный сейв на Судакове. Италия ответила ударом Бареллы, отклоненным Трубиным, неточным ударом головой от Ди Лоренцо. Но, прежде всего, колоссальной возможностью, которую потерял Фраттези и создал Кьеза, которого невозможно поймать, когда он ускоряется".

"Кажется, преимущество витает в воздухе, потому что владение мячом итальянское (64% на 45-ой минуте), а Димарко и Кьеза слева создают одну опасность за другой. Жаль, что Дзаньоло на другом фланге не очень конкретный, как и Распадори в атаке. Мы могли и должны были быть впереди в первом тайме".

В дальнейшем автор отмечает замену форварда Распадори на Скамакку, которая "изменила стиль атаки сборной. К худшему, поскольку игрок "Аталанты" неудачно вошел в игру". Постепенно "команда Реброва просыпается и приближается к 1:0 с моментами Мудрика, которому Доннарумма широко открыл дверь, и просто не попавшего как следует Цыганкова".



"Желтая волна становится угрожающей, ведь давление выше. Италия снижается, чтобы не оставлять промежутки между линиями, и больше не в состоянии перезагрузиться. К счастью, Ачерби и Буонджорно в центре обороны не дрожат". В дальнейшем отмечаются замены тренеров: "Ребров переходит на 4-2-4, а Спаллетти – на три центральных защитника". "Италия сдерживает, а Доннарумма спасает от Судакова на 90-ой минуте".

"Последнее впечатление в матче от пенальти, который просил Мудрик после якобы прикосновения Кристанте: ВАР не вмешивается, и Италия празднует квалификацию".

В отдельной новости об эпизоде Кристанте-Мудрика читаем: "Кажется, Кристанте фолил. Его нога коснулась ноги Мудрика, сразу же упавшего, будто его ударило током. К нашему счастью, ВАР не позвал рефери к монитору. Если бы в нашу пользу не дали такой пенальти, мы бы говорили об этом очень долго".

Следует отметить и статью Фабио Ликари. Она посвящена оценке корзин уже на самом Евро, но начинается заголовком: "Италия: конец ужаса", и продолжается текстом: "Мы наконец-то избавились от ужаса плей-офф. Италия попадает на Евро сквозь главную дверь, или почти сквозь главную. Выйдя на второе место в группе с большими страданиями".

"КвалифИталия. Миссия выполнена", - заголовок Tuttosport. Подзаголовок - "контроль "адзурри" больше часа, упущенные моменты в первом тайме и страдания в концовке. Мудрик требует пенальти".

"Италия не балуется в Леверкузене и выходит на Евро. Немного страдает, особенно на исходе матча, но Украина не прорывается. Поражение было бы чрезмерным наказанием: "адзурри" в течение часа контролировали игру, много создавали. Сборная Реброва выходит в концовке, рискует и несколько раз приближается к голу", - начинает Федерико Джустини.

"На 93-ей минуте Мудрик падает в штрафной, опередив Кристанте: фола, по мнению Хиля Мансано, нет, но сомнения остаются".

"Италия страдает на 10-ой и 15-ой минутах, когда ей трудно нажать на украинский мяч в нужный момент. Несовершенные механизмы, позволяющие сборной Реброва становиться опасной с Судаковым, который серьезно бросает вызов Доннарумме с края штрафной".

"Потом Италия приняла меры и провела очень хороший первый тайм, в котором не хватало только гола. Они хорошо прессингуют, Украине трудно выйти, и она больше ожидает с осторожностью 5-4-1 в фазе невладения мячом, компактностью и не слишком высоким центром тяжести. Зинченко находится за пределами линии пяти игроков с мячом и присоединяется к Степаненко, разыгрывая".

"Италия создает много, особенно с комбинациями на левом фланге, где взаимопонимание между Кьезой и Димарко замечательное. Похоже, даже угловые удары способны испугать украинцев: Ди Лоренцо на 20-ой минуте пробивает высоко, а на 28-ой – лишь немного неточно".

"Италия доминировала в игре и значительную часть второго тайма, даже если пришлось обратить внимание на скорость и мощность Цыганкова, Судакова, Мудрика и Довбика, потенциально смертельных на открытом поле. Ребров держит двух вингеров высоко, чтобы как можно лучше играть в контратаках. Но прикрытие работает, оборона итальянцев реагирует".

"Течение игры несколько меняется примерно на 65-ой минуте, когда Доннарумма не уверен в выходе на дальний аут Конопли, а потом неплохо компенсирует это на ударе Мудрика с нескольких метров. В целом же Украина усиливает давление... Финал в итальянском стиле с Дармианом вместо Политано и более закрытой национальной командой".

"Италия делает это, страдая".

Сайт также дал отдельную новость об эпизоде Кристанте-Мудрика. "Украина-Италия завершился острой ВАР: пенальти или нет? В компенсированное время леверкузенского матча эпизод, который мог изменить судьбу "Скуадры Адзурры": Хиль Мансано проигнорировал это даже после контроля в комнате ВАР".

"Эпизод в компенсированное время вызвал несколько споров со стороны игроков и скамейки запасных Украины, заставив всех болельщиков "Скуадры Адзурры" замереть от страха. Кажется, контакт был минимален, даже если украинец подчеркнул падение. В любом случае, после проверки ВАР (без On Field Review) арбитр решил подтвердить свою оценку с поля".

Сайт также цитирует испанскую Marca в эпизоде с пенальти: "Италия вышла на Евро со спорами. Испанский арбитр не назначил возможный пенальти".

Алессандро Боччи из Corriere Della Sera пишет: "Тяжелая ночь на "БайАрене". Италия контролировала игру в течение часа, потом страдала, но в конце концов принесла домой то маленькое очко, которое отправило ее прямо на Чемпионат Европы без плей-офф".

"Душа есть. Команда, как и обещал тренер, пытается побеждать, пока есть топливо. Хотя в конце концов она рисковала стать посмешищем. Очевидный сценарий. Когда звезда Мудрик в добавленное время падает в нашей штрафной после контакта с Кристанте, наступает момент мороза. Арбитр Хиль Мансано, безупречный к этому моменту, отпускает это. Украинцы возмутятся и подумают о заговоре, но для нас это хорошо".

"Доминирующую Италию мы видели. "Адзурри" держали мяч, прессинговали высоко, искали более широкую игру, но форварды не создали ничего конкретного. Украина сделала гораздо меньше - шанс в начале матча и много желания в концовке. Два сейва Доннаруммы - нормально, хотя и с оговорками. Когда атака не работает, оборона держится, и это лучшие новости. До этого только от Мальты мы не пропускали".

Игру Боччи назвал "электрической и скользкой". Считает, что Украина начала лучше, но Италия быстро перехватила инициативу. "Украина закрылась и больше в первом тайме не выходила". Но вот во втором тайме "адзурри" постепенно исчезали, и в сердце тайма новый матч родился. Интенсивность упала, драйв был потерян, и украинцы подняли свой центр тяжести".

"Страдания и страх Италии до последнего дыхания матча, а возможный пенальти заставил затаить дыхание. Но результат - все, что имеет значение".

Издание также опубликовало отдельную новость о пенальти. С заголовком: "Большой испуг для Италии: часто обсуждаемый эпизод мог поставить квалификацию под угрозу". С текстом: "Рефери Хиль Мансано позволяет продолжить игру, даже если на повторе, кажется, заметно прикосновение игрока "Ромы". Ожесточенная полемика со стороны команды Реброва".

Corriere Dello Sport не спешит с отчетами, но успел назвать матч "тяжелым, боевым и сбалансированным со страданиями". Также он выдал две новости об эпизоде Мудрика-Кристанте. Одну под названием: "Украина взбешена", а также серию стоп-кадров эпизода: "Кристанте рискует с Мудриком на 93-ей минуте, ВАР не вмешался. Был ли пенальти? Матч заканчивается противоречивым моментом".

Высказался главный редактор Иван Дзадзарони: "Мы должны быть честными, избегая перечисления многих судейских ошибок, которые в прошлом избавили нас от успехов, титулов и повредили наши печени: на последних секундах Хиль Мансано сделал вид, что не видит пенальти, а ассистент BAP на миг сбежал в туалет (воспаленная простата, я думаю), и, коротко говоря, все прошло очень хорошо для нас".

"На мгновение я подумал, как бы отреагировал Моуриньо на месте Реброва".

Что же касается матча, то он написал: "Некоторое время у нас получалось хорошо, а именно в первом тайме. Потом иногда мы страдали от изобретательности украинцев. Последние минуты были настоящим страданием, финальный свисток - настоящим облегчением".

"Напрасно повторять одно и то же годами, поскольку никто ничего не делает, чтобы изменить тон и вырасти: поэтому лучше попытаться смириться с тем, кем мы стали. Неисправимо, боюсь. Пусть хоть однажды возобладает реализм и серьезность, особенно у тех, кто судит: у нас сборная, не превосходящая Украину".

"Такие игроки как Судаков вызывают восхищение не только спортивного директора "Ювентуса" Джунтоли, Довбик и Цыганков, сильные стороны жиронского открытия Лиги, и Мудрик, увлечение Анчелотти, а также Трубин и Зинченко - все они достойны наших. А еще они привыкли соревноваться в чемпионатах высокого уровня"

."Через несколько дней мы забудем о Мансано, а выход на Евро останется. Я уверен, что мы будем не один раз, а тысячу раз молиться за Украину. И не только за ее сборную".

Следует отметить также слова комментатора матча на официальном трансляторе в Италии RAI Альберто Римедио уже в послематчевой студии: "Чем больше я пересматриваю эпизод Кристанте-Мудрика, тем больше мне кажется, что это пенальти. Если бы в нашу пользу не дали такой пенальти, мы бы говорили об этом два года".

Также отмечу отдельные тезисы Раймондо Де Магистриса в отчете на TuttoMercatoWeb:

"В холодном Леверкузене мы сыграли вничью против очень опасной Украины. Мы играли в свою игру. Мы заслуживали победу, мы также рисковали проиграть".

"Италия вышла на поле в Леверкузене с намерением повторить вечер пятницы, когда забила Северной Македонии пять мячей. Больше владения мячом, больше контроля над матчем. Но Украина – не Северная Македония, и желтые футболки с первых минут производили впечатление силы и умение отвечать ударом на удар".

"Победа на "Сан-Сиро" над Украиной стала решающей и позволила нам выйти на Евро".

"Сегодняшний вечер в Леверкузене подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, но также и то, что уровень нашего футбола ныне ближе к уровню Украины, чем Англии".