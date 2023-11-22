Гризманн: У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было понятно, есть гол или нет

Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА после матча Франции с Грецией (2:2).

Франция могла добиться победы в матче заключительного тура квалификации Евро-2024. После удара Кингсли Комана мяч попал в обе штанги и, возможно, пересек линию ворот, однако мяч не был засчитан - на игре не было технологии определения гола.

"Не хватило технологии определения гола! У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было точно понятно, есть гол или нет.

Нужно требовать немного больше от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы проводили так много матчей, то пусть внедряют больше технологий", - сказал Гризманн.