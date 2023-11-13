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Антуан Гризманн забил 300-й гол в профессиональной карьере

Испания

У француза 169 мячей за Атлетико, за Барсу - 35

Антуан Гризманн забил 300-й гол в профессиональной карьере

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поразил ворота "Вильярреала" в 13-м туре Ла Лиги (3:1). Это 169-й гол француза за мадридский клуб - он стал вторым бомбардиром в истории "матрасников", догнав Адриана Эскудеро.

До рекорда Луиса Арагонеса, который забил 172 мяча за мадридский клуб, Гризманну осталось три гола.

Этот мяч также стал 300-м для Антуана за профессиональную карьеру. Он забил 52 гола за "Реал Сосьедад", 44 за сборную Франции и 35 за "Барселону".

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Источник:
OptaJose
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