Антуан Гризманн забил 300-й гол в профессиональной карьере

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поразил ворота "Вильярреала" в 13-м туре Ла Лиги (3:1). Это 169-й гол француза за мадридский клуб - он стал вторым бомбардиром в истории "матрасников", догнав Адриана Эскудеро.

До рекорда Луиса Арагонеса, который забил 172 мяча за мадридский клуб, Гризманну осталось три гола.

Этот мяч также стал 300-м для Антуана за профессиональную карьеру. Он забил 52 гола за "Реал Сосьедад", 44 за сборную Франции и 35 за "Барселону".