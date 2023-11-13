Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антуан Гризманн забил 300-й гол в профессиональной карьере
У француза 169 мячей за Атлетико, за Барсу - 35
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поразил ворота "Вильярреала" в 13-м туре Ла Лиги (3:1). Это 169-й гол француза за мадридский клуб - он стал вторым бомбардиром в истории "матрасников", догнав Адриана Эскудеро.
До рекорда Луиса Арагонеса, который забил 172 мяча за мадридский клуб, Гризманну осталось три гола.
Этот мяч также стал 300-м для Антуана за профессиональную карьеру. Он забил 52 гола за "Реал Сосьедад", 44 за сборную Франции и 35 за "Барселону".
Популярное сейчас
- Россияне написали об отходе с левого берега Днепра на более выгодные позиции. Но уже опровергают
- Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари
- Гвардиола: Игру с Челси было трудно контролировать, и у них были Палмер и Мудрик
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО