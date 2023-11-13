Гризманн на другом уровне. Атлетико - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" показали характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Атлетико" проспал старт матча и мог пропускать даже больше одного мяча, но затем лидер "Матрасников" Антуан Гризманн повел команду за собой.
Француз сперва отдал голевую, а затем сам забил решающий гол, продлив гонку "Атлетико" за лидерами сезона - "Барсой", "Реалом" и "Жироной". Зима в Ла Лиге обещает быть жаркой!
13-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Вильярреал" - 3:1
Голы: Витсель, 45+1, Гризманн, 80, Самуэл Лино, 85 - Жерар Морено, 20
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