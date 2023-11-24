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Президент боснийского футбольного союза: У нас есть 4 месяца, чтобы подготовиться к матчу с Украиной
Вико Желькович прокомментировал результаты жеребьевки
Фото: Twitter
Президент футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по результатам которой боснийцы сыграют против Украины.
"В плей-офф чемпионата Европы мы сыграем с самым сильным соперником, но не отказываемся от своей цели, несмотря на результаты, которые в предыдущем периоде не соответствовали ожиданиям.
У нас есть четыре месяца, чтобы подготовиться к этому матчу и я верю, что тренерский штаб и футболисты могут добиться исторического результата и выйти на Евро", – заявил Желькович.
Босния и Герцеговина проведет домашний матч с Украиной 21 марта.
Ранее СМИ писали, что боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную.
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