Президент боснийского футбольного союза: У нас есть 4 месяца, чтобы подготовиться к матчу с Украиной

Президент футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по результатам которой боснийцы сыграют против Украины.

"В плей-офф чемпионата Европы мы сыграем с самым сильным соперником, но не отказываемся от своей цели, несмотря на результаты, которые в предыдущем периоде не соответствовали ожиданиям.

У нас есть четыре месяца, чтобы подготовиться к этому матчу и я верю, что тренерский штаб и футболисты могут добиться исторического результата и выйти на Евро", – заявил Желькович.