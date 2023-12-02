Жребий брошен. Известен состав всех групп на ЕВРО-2024

В Гамбурге прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024. По состоянию на сейчас известен 21 участник из 24-х. Остальные 3 счастливчика определятся в марте 2024 года, по результатам матчей плей-офф квалификации. Напомним, что в этих играх примет участие сборная Украины. Победители плей-офф при жеребьевке были отнесены в четвертую корзину.

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Все детали о жеребьевке мы рассказывали здесь.

Сформированные группы:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Победитель плей-офф А (Польша / Уэльс / Финляндия / Эстония), Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель плей-офф B (Израиль / Босния и Герцеговина / Украина / Исландия)

Группа F: Турция, Победитель плей-офф C (Грузия / Греция / Казахстан / Люксембург), Португалия, Чехия