ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жребий брошен. Известен состав всех групп на ЕВРО-2024
Украина, в случае успеха в плей-офф, попадет в группу Е
Фото: uefa.com
В Гамбурге прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024. По состоянию на сейчас известен 21 участник из 24-х. Остальные 3 счастливчика определятся в марте 2024 года, по результатам матчей плей-офф квалификации. Напомним, что в этих играх примет участие сборная Украины. Победители плей-офф при жеребьевке были отнесены в четвертую корзину.
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Все детали о жеребьевке мы рассказывали здесь.
Сформированные группы:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Победитель плей-офф А (Польша / Уэльс / Финляндия / Эстония), Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель плей-офф B (Израиль / Босния и Герцеговина / Украина / Исландия)
Группа F: Турция, Победитель плей-офф C (Грузия / Греция / Казахстан / Люксембург), Португалия, Чехия
All set for EURO 2024! ????#EURO2024 pic.twitter.com/QXnMaOBeBZ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023
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