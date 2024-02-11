"Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал о том, как проходит подготовка к матчу с Украиной в рамках плей-офф отбора Евро-2024:

"Мы донесли до игроков, что собираемся делать в тактическом плане, и я верю, что команда подготовится к плей-офф. Наш первый соперник – очень качественная Украина. Хорошо, что играем дома. Надеюсь, что примем участие и в финале отбора.

Эта схема плей-офф сложная - в одном матче решается все. Верю, что сможем добиться успеха и квалифицироваться на чемпионат Европы".