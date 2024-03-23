Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта

Международный перерыв приходит на замену клубным будням и уик-эндам. Отдыхаем от яркого футбола в понедельник и вторник. В четверг, естественно, болеем за главную команду страны в важнейшем матче с Боснией и Герцеговиной. На выходных будет один поединок чемпионата Украины, а также интересные вывески в рамках товарищеских встреч.

Среда, 20 марта

С 20-го по 26 марта юношеская команда будет участвовать в элит-раунде Евро-2024 (U-19). Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, подопечным Дмитрия Михайленко необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

15:00. Северная Македония U-19 – Украина U-19. Отбор на Евро U-19. YT-канал УАФ / UEFA media?

Четверг, 21 марта

Несложно понять, какой матч будут смотреть украинцы вечером четверга. Если команда Реброва пройдет Боснию и Герцеговину, то на следующей неделе, а именно во вторник, 26 марта, встретится в финале с Израилем или Исландией. Также состоятся и другие полуфиналы плей-офф квалификации на чемпионат Европы.

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19:00. Грузия – Люксембург. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Босния и Герцеговина – Украина. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Греция – Казахстан. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Израиль – Исландия. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Польша – Эстония. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Уэльс – Финляндия. Отбор на ЕВРО-2024, плей-офф. Megogo

21:45. Гибралтар – Литва. Лига наций. Плей-аут. Megogo

21:45. Португалия – Швеция. Товарищеский матч. Megogo

23:00. Венесуэла – Италия. Товарищеский матч. Megogo

Пятница, 22 марта

Обилие спаррингов, можно найти что-то по душе, чтобы скоротать вечер пятницы. Например, включить Нидерланды – Шотландия, потом в перерыве Испания – Колумбия, попереключаться часик между этими поединками, ну и досмотреть второй тайм матча "Красной Фурии".

15:00. Армения – Косово. Товарищеский матч. Megogo

16:30. Северная Македония – Молдова. Товарищеский матч. Megogo

19:00. Норвегия – Чехия. Товарищеский матч. Megogo

20:00. Украина U-23 – Марокко U-23. Товарищеский матч. YT-канал УАФ / UEFA media?

21:45. Нидерланды – Шотландия. Товарищеский матч. Megogo

21:45. Венгрия – Турция. Товарищеский матч. Megogo

22:30. Испания – Колумбия. Товарищеский матч. Megogo

Суббота, 23 марта

Ни недели без УПЛ! Черкасский "ЛНЗ" днем примет "Минай" в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата Украины. И снова спарринги. Классные вывески будут в Лондоне и Лионе.

15:00. Украина U-19 – Латвия U-19. Отбор на ЕВРО U-19. YT-канал УАФ / UEFA media?

15:30. "ЛНЗ Черкассы" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. Ирландия – Бельгия. Товарищеский матч. Megogo

19:00. Словакия – Австрия. Товарищеский матч. Megogo

21:00. Англия – Бразилия. Товарищеский матч. Megogo

21:00. Дания – Швейцария. Товарищеский матч. Megogo

22:00. Франция – Германия. Товарищеский матч. Megogo

Воскресенье, 24 марта

Как и во вторник, внимание можно обратить разве что только на один матч. Вечером свой спарринг проведет "Скуадра Адзурра".