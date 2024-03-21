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Мората рассказал, кто, по его мнению, может выйти в плей-офф в группе В Евро-2024
Игрок поделился своими мыслями
Фото: Getty Images
Альваро Мората, нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Испании, поделился своими мыслями о группе B на Евро-2024.
"Я надеюсь, что Италия и Испания квалифицируются, и позвольте мне добавить одну вещь. Те, кто выйдет за пределы нашей группы, пройдут далеко, но это будет трудно".
Напомним, что в групповом этапе Евро-2024 Испания сыграет против Хорватии 15 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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