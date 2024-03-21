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Отбор на ЧЕ-2024. Польша – Эстония 5:1. Без особых усилий
"Кадра" в большинстве громит эстонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Стыковой раунд Лиги наций, 1/2 финала
21 марта, 21:45. "Народовый" (Варшава)
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Польша – Эстония 5:1
Голы: Франковский 22, Зелинский 50, Пьотровский 70, Метс 74, Шиманский 77 – Веткал 78
Польша: Щенсный – Беднарек, Давыдович, Кивер – Франковский (Кеш 46 (Пыхач 56)), Зелинский (Шиманский 72), Слиш, Пйотровский (Модер 72), Залевский – Свидерский (Букса 72), Левандовский
Эстония: Хейн – Клаван, Тамм (Хусар 31), Метс – Паскочи, Калласте (Пикк 67), Соометс (Айнсалу 82), Веткал – Тамм, Палуметс (Поом 67) – Юргенс (Лепик 67)
Предупреждения: Пыхач 60 – Паскочи 15, 27
Удаление: Паскочи 27 (вторая желтая)
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