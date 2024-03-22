ТМ. Нидерланды в Амстердаме разгромили Шотландию

В пятницу, 22 марта, состоялись несколько товарищеских матчей национальных сборных, в одном из которых сборная Нидерландов в Амстердаме принимала Шотландию.

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Матч, традиционно для товарняков, получился не самым интересным для нейтрального зрителя. Хозяева доминировали, однако не очень наседали.

В первом тайме за голландцев забил Рейндерс, открыв счет в матче. Игра катилась к логическому завершению, однако в концовке матча шотландцы подустали, а у хозяев сыграли замены с молодыми и голодными к игре футболистами.

В итоге, за 20 последних минут Нидерланды забили еще трижды и довели счет до разгрома.

Нидерланды – Шотландия 4:0

Голы: Рейндерс (40), Вейналдум (72), Вегхорст (84), Мален (86)