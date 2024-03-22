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ТМ. Нидерланды в Амстердаме разгромили Шотландию
Шотландцы развалились в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 22 марта, состоялись несколько товарищеских матчей национальных сборных, в одном из которых сборная Нидерландов в Амстердаме принимала Шотландию.
Матч, традиционно для товарняков, получился не самым интересным для нейтрального зрителя. Хозяева доминировали, однако не очень наседали.
В первом тайме за голландцев забил Рейндерс, открыв счет в матче. Игра катилась к логическому завершению, однако в концовке матча шотландцы подустали, а у хозяев сыграли замены с молодыми и голодными к игре футболистами.
В итоге, за 20 последних минут Нидерланды забили еще трижды и довели счет до разгрома.
Нидерланды – Шотландия 4:0
Голы: Рейндерс (40), Вейналдум (72), Вегхорст (84), Мален (86)
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