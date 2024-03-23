"Их стиль игры проще, на контратаках": Яремчук - об Исландии

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, что ожидает от финального матча плей-офф квалификации за выход на Евро-2024 против Исландии.

"Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры проще, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльса мне так кажется.

Мое видение: три защитника, больше обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто. Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по болельщикам. Ребята тоже. Когда играешь в Европе, то скучаешь по украинцам, нашей атмосфере, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро", – сказал Яремчук.