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"Их стиль игры проще, на контратаках": Яремчук - об Исландии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, что ожидает от финального матча плей-офф квалификации за выход на Евро-2024 против Исландии.
"Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры проще, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльса мне так кажется.
Мое видение: три защитника, больше обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто. Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по болельщикам. Ребята тоже. Когда играешь в Европе, то скучаешь по украинцам, нашей атмосфере, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро", – сказал Яремчук.
Напомним, что наша команда разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале прошла Израиль. Матч состоится 26 марта в Польше.
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