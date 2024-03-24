Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих

Довбик

Об успехах Артема Довбика в "Жироне" вам расскажут цифры.

После 29 туров украинец является четвертым лучшим бомбардиром Примеры (14), а по системе гол плюс пас (19) уступает только Роберту Левандовскому (21).

Ла Лига признала Артема лучшим игроком декабря, а у себя в "Жироне" фанаты его выбирали лучшим три месяца подряд.

У Довбика третий самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) в Ла Лиге - 13,83. Больше лишь у Альваро Мораты (14,46) и Роберта Левандовского (15,66), но те забивают меньше своих цифр, а украинец их опережает даже после неудачной серии из 9 "сухих" матчей.

⚽️???????? Most Goals+Assists in LaLiga this season:



???????? Robert Lewandowski — 21

???????? Artem Dovbyk — 19

???????????????????????????? Jude Bellingham — 19

???????? Alexander Sørloth — 18

???????? Antoine Griezmann — 17

???????? Ante Budimir — 17



???????????????????? pic.twitter.com/VPfs5nbN7o — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) March 18, 2024

Последняя наложилась на аналогичные проблемы Кристиана Стуани, и это ударило по результатам "Жироны", но тренер Мичел защищает Довбика:

“Главное, чтобы команда имела моменты. Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у него есть моменты”.

С последним все действительно хорошо. У Артема сбился прицел, но он по-прежнему правильно двигается и имеет 2,3 удара за 90 минут – это на уровне Жерара Морено, Альваро Мораты, Анте Будимира. Больше лишь у Левандовского.

Как Довбик двигается? Ну, как пример — гол в ворота "Райо Вальекано", где украинец полностью запутал мощного Абдула Мумина. Редкий центрфорвард с ростом 188 см способен повторить подобное.

Собственно, это Испанию удивило больше всего. Они думали, что к ним приехал тафгай, а получили игрока, который может и контратаку разогнать, отдав элегантную голевую...

...и со средней попадает, как в бильярде...

...и самого Рамоса способен на кураже клоуном выставить.

Последний гол, кстати, Мичел отметил отдельно, а этот тренер редко переходит на личности:

“У Довбика брутальный талант к головам. Этот его мяч – один из лучших, которые мы видели на этом стадионе”.

Матч с "Севильей" 21 января - очевидно самый яркий для Артема в Испании. Тогда он оформил хет-трик.

Конкуренции со Стуани нет и никогда не было. Уругвайский ветеран только пять раз выходил в старте в Ла Лиге; последний раз — 27 ноября. В паре с Довбиком он тоже играет — лишь ситуативно в концовках, когда надо спасаться. В последний раз такое приносило результат 2 декабря с "Валенсией" (2:1).

В остальных матчах Довбик выходил на острие "Жироны" один; менялась только группа поддержки. Савиньо и Цыганков — основные варианты, но и Порту, Торре и Валери тоже имеют минуты.

????⚽️ Most Expected Goals (xG) created in Europe's top five leagues this weekend:



1️⃣???????? Lille – 3.57

2️⃣???????? Monaco – 3.52

3️⃣???????? Girona – 3.10

4️⃣???????????????????????????? Leeds – 2.84

5️⃣???????? Atalanta – 2.78

6️⃣???????? Celta Vigo – 2.53

7️⃣???????? Lyon – 2.48 pic.twitter.com/ljOLYSRn6D — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) January 16, 2023

Надо понимать, что Жирона пытается играть и побеждать, как гранд. У нее четвертый самый высокий показатель владения (57%), третий самый высокий процент точных пасов (87,4%) и 19-й — лонгболов (10,6). Меньше, чем каталонцы, лупит мяч "куда-то туда" только "Реал".

В позиционном нападении "Жироны" задействован даже Гассанига, а когда идет кросс с фланга, то в чужой штрафной уже 5-6 каталонцев.

Что делает в таком футболе Довбик? В первую очередь, он предлагает себя спиной к воротам, принимает вертикальные передачи. Это очень ценно для "Жироны", ведь больше никто в команде Мичела так не может.

Во-вторых, Артем дает глубину в атаке. На него отвлекаются 1-2 соперника, и это создает дополнительные возможности для набегающих партнеров. Опять же Стуани так не играет — он нацелен на рывок, опережение.

Главная проблема Довбика – техника работы с мячом, здесь он явно не Роберт. Хорошо, что есть фактура — корпус спасает даже корявый прием.

La sequía de Dovbyk



Artem Dovbyk del Girona lleva siete jornadas de La Liga sin marcar.



En ese periodo, ha acumulado 2,21 xG



Antes, había marcado 11 goles de 7,89 xG



En total, tiene 11 dianas de 10,10 xG, entonces sigue rindiendo por encima de lo esperado pic.twitter.com/c9uPiaO2hU — StatsBombES (@StatsBombES) March 18, 2024

Более того, он и сборную выручил в Боснии, еще раз доказав, что текущая сухая серия не стоит громких заголовков. Shit happens. Даже Левандовский так провалил полгода, что побудил "Барсу" выложить последнее за Витора Роке.

Рано-поздно Довбика прорвет и он вернется туда, где был — и это понимает в том числе присматривающийся к нему "РБ Лейпциг".

Стоит ли переходить? Ну, сначала следует выяснить будущее "Жироны". Сейчас ее потолок зарплат — 52 млн, но все изменится в случае выхода в ЛЧ.

“Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов. Команда проводит фантастический сезон и я полностью доверяю своим футболистам, они сейчас отлично тренируются”, - сказал вчера Мичел.

Вместе с тем, очевидно, что тренеру следует поработать над обороной. "Жирона" пропустила 34 гола в 29 матчах, а еще она 19-я в лиге по отборам (14,7) и 16-я — по перехватам (7). Этого маловато для ТОП-4.

Яремчук

А это уже совсем другая история, в которой до сих пор неясен финал.

Если Довбик был топ-целью "Жироны" на лето и пришел в отличной форме, то Яремчука взяли разобранного и в дедлайн.

Осень 2023-го ему лучше не вспоминать вообще – это было ужасно. Ноль голов, ноль ассистов, плохое качество футбола, провоцировавшее оскорбительные карикатуры.

"Роман присоединился в последний день трансферного окна, почти не тренировался во время претемпорады, и ему нелегко адаптироваться. Мы ожидаем, что он будет прибавлять”, - говорил Рубен Бараха еще 1 декабря, пока СМИ писали, что "Валенсия" досрочно вернет украинца "Брюгге".

Это немного улеглось уже через 5 дней, когда Яремчук забил победный в ворота "Аросы" в Кубке. Да, соперник дворовой, но хоть что-то.

Roman Yaremchuk scores his first goal for Valencia to give them the early 1-0 lead against Arosa SC in the Copa Del Rey. ⚽️????????pic.twitter.com/FZXlC7adC3 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 5, 2023

Ну, а настоящий футбол от Романа на "Месталье" увидели уже с начала 2024 года. Сперва был гол "Вильярреалу" – классное завершение быстрой атаки.

Далее — отличный мяч со второго этажа в ворота "Альмерии". От переизбытка эмоций украинец даже футболку снял — так праздновал.

Ну, и наконец гол "Реалу", который Яремчуку подарил Дани Карвахаль, но и он сам вовремя включился.

Уже после него слухи о возвращении в "Брюгге" как ветром сдуло, зато появились другие — что "Валенсия" будет его выкупать.

"Наша танкетка - главный герой" - написал твиттер "Летучих мышей" после героического выхода Романа на замену в Боснии.

Yaremchuk entró en el minuto 81

En el 85 marcó el gol del empate

En el 88 dio la asistencia para el gol de la victoria



???????????? La Tanqueta, protagonista en el triunfo de Ucrania y logra el pase para la final del play-off clasificatorio de la #EURO2024



¡Enhorabuena, Roman! ???????????? https://t.co/GA1jyYOYIz — Valencia CF (@valenciacf) March 21, 2024

Твит короткий, но в нем вся соль. "Танкетка" — форвард таранного типа, и он очень нужен Рубену Барахе, который ставит простой, олдскульный футбол. У его "Валенсии" меньше всех в лиге ударов по воротам (9,8) и она контролирует мяч лишь 43% времени, однако "Летучие мыши" третьи по отборам (18) и блестяще вылетают в контратаки.

Как это происходит? По классике, Пепелу перехватывает мяч в средней зоне и запускает на Яремчука; тот ставит корпус, принимает и сбрасывает на кого-то из "маленьких", а те уже несутся вперед на всех парах.

У Барахи хороший выбор спринтеров – там и Уго Дуро, и Диего Лопес, и Фран Перес, и Серджи Канос. А вот "танкетка" - только Яремчук.

Плохая форма Романа осенью вынуждала тренера прибегать к более сложным вариантам, но как только украинец включился, то получил 5 выходов в старте в Ла Лиге за 2 месяца.

???????? La Liga Team of the Week pic.twitter.com/zS4lO8ve90 — WhoScored.com (@WhoScored) January 5, 2024

И это только начало, ведь "Валенсия" борется за Европу, и ей очень нужны голы. Сейчас у "Летучих мышей" аж 18-й показатель ожидаемых мячей — 31,3. Тем временем Яремчук за 90 минут в среднем собирает 0,34 xG — это на уровне лидера команды Уго Дуро (0,37) и примерно вдвое больше, чем у остальных.

То есть, при всей своей нестабильности, а она по-прежнему на месте, у Романа все равно есть моменты и, если встает с правильной ноги, то их решает.

Ну, и еще борется, прессингует, стелется в подкатах, как и полагается нападающему в команде защитного толка.

Играет ли Роман на топ-уровне? Однозначно, нет. Может ли он приносить пользу в Ла Лиге? Скорее, да.

Станет ли "Валенсия" его выкупать? Пока неясно, что будет с самим клубом. Питер Лим получил 250-миллионное предложение по продаже "Лос Чес" Мигелю Сорио. Сейчас фанаты "Летучих мышей" молятся, чтобы сингапурец согласился, ведь терпеть эти мучения уже нет сил.

Ну, и если выкуп таки состоится, Яремчука надо будет поздравить. У него сложный характер, и в Бельгии его не понимали так, как Бараха:

“Яремчук тяжело боролся, чтобы улучшить свое физическое состояние, первая часть сезона была сложной. Я очень рад за него, ему нужна была эта уверенность, особенно ввиду его ситуации до приезда в Валенсию”.

А что дальше?

Ждем других украинцев в Ла Лиге, почему нет?

Довбик, Яремчук, Цыганков, Лунин — все нашли свое место, хорошо адаптировались, их прогресс заметен и в сборной.

В Ла Лиге сейчас мода на рослых нападающих — речь не только о наших, но и Странд Ларсен, Будимир, Серлот, Хоселу делают погоду в чемпионате.

Другой востребованный типаж – центральный хавбек, без устали работающий на атаку и оборону. Даже в нищем середняке, как "Валенсия", таких сразу четверо — Герра, Гильямон, Пепелу и Алмейда. Этот подбор лучше, чем сейчас у "Динамо" или "Шахтера".

Пока украинское в тренде на Пиренеях, агентам лучших игроков УПЛ это стоит использовать.

Что же касается Довбика с Яремчуком, то в последних 9 турах ждем от них еще 5-7 голов на двоих.

А уже затем – прости, Исландия! - но нам это Евро сейчас нужнее, чем тебе.