Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих

Об успехах Артема Довбика в "Жироне" вам расскажут цифры.

После 29 туров украинец является четвертым лучшим бомбардиром Примеры (14), а по системе гол плюс пас (19) уступает только Роберту Левандовскому (21).

Ла Лига признала Артема лучшим игроком декабря, а у себя в "Жироне" фанаты его выбирали лучшим три месяца подряд.

У Довбика третий самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) в Ла Лиге - 13,83. Больше лишь у Альваро Мораты (14,46) и Роберта Левандовского (15,66), но те забивают меньше своих цифр, а украинец их опережает даже после неудачной серии из 9 "сухих" матчей.

⚽️???????? Most Goals+Assists in LaLiga this season: ???????? Robert Lewandowski — 21 ???????? Artem Dovbyk — 19 ???????????????????????????? Jude Bellingham — 19 ???????? Alexander Sørloth — 18 ???????? Antoine Griezmann — 17 ???????? Ante Budimir — 17 ???????????????????? pic.twitter.com/VPfs5nbN7o

Последняя наложилась на аналогичные проблемы Кристиана Стуани, и это ударило по результатам "Жироны", но тренер Мичел защищает Довбика:

С последним все действительно хорошо. У Артема сбился прицел, но он по-прежнему правильно двигается и имеет 2,3 удара за 90 минут – это на уровне Жерара Морено, Альваро Мораты, Анте Будимира. Больше лишь у Левандовского.

Как Довбик двигается? Ну, как пример — гол в ворота "Райо Вальекано", где украинец полностью запутал мощного Абдула Мумина. Редкий центрфорвард с ростом 188 см способен повторить подобное.

Собственно, это Испанию удивило больше всего. Они думали, что к ним приехал тафгай, а получили игрока, который может и контратаку разогнать, отдав элегантную голевую...

...и со средней попадает, как в бильярде...

...и самого Рамоса способен на кураже клоуном выставить.

Последний гол, кстати, Мичел отметил отдельно, а этот тренер редко переходит на личности:

Матч с "Севильей" 21 января - очевидно самый яркий для Артема в Испании. Тогда он оформил хет-трик.

Конкуренции со Стуани нет и никогда не было. Уругвайский ветеран только пять раз выходил в старте в Ла Лиге; последний раз — 27 ноября. В паре с Довбиком он тоже играет — лишь ситуативно в концовках, когда надо спасаться. В последний раз такое приносило результат 2 декабря с "Валенсией" (2:1).

В остальных матчах Довбик выходил на острие "Жироны" один; менялась только группа поддержки. Савиньо и Цыганков — основные варианты, но и Порту, Торре и Валери тоже имеют минуты.

????⚽️ Most Expected Goals (xG) created in Europe's top five leagues this weekend: 1️⃣???????? Lille – 3.57 2️⃣???????? Monaco – 3.52 3️⃣???????? Girona – 3.10 4️⃣???????????????????????????? Leeds – 2.84 5️⃣???????? Atalanta – 2.78 6️⃣???????? Celta Vigo – 2.53 7️⃣???????? Lyon – 2.48 pic.twitter.com/ljOLYSRn6D

Надо понимать, что Жирона пытается играть и побеждать, как гранд. У нее четвертый самый высокий показатель владения (57%), третий самый высокий процент точных пасов (87,4%) и 19-й — лонгболов (10,6). Меньше, чем каталонцы, лупит мяч "куда-то туда" только "Реал".

В позиционном нападении "Жироны" задействован даже Гассанига, а когда идет кросс с фланга, то в чужой штрафной уже 5-6 каталонцев.

Что делает в таком футболе Довбик? В первую очередь, он предлагает себя спиной к воротам, принимает вертикальные передачи. Это очень ценно для "Жироны", ведь больше никто в команде Мичела так не может.

Во-вторых, Артем дает глубину в атаке. На него отвлекаются 1-2 соперника, и это создает дополнительные возможности для набегающих партнеров. Опять же Стуани так не играет — он нацелен на рывок, опережение.

Главная проблема Довбика – техника работы с мячом, здесь он явно не Роберт. Хорошо, что есть фактура — корпус спасает даже корявый прием.

Более того, он и сборную выручил в Боснии, еще раз доказав, что текущая сухая серия не стоит громких заголовков. Shit happens. Даже Левандовский так провалил полгода, что побудил "Барсу" выложить последнее за Витора Роке.

Рано-поздно Довбика прорвет и он вернется туда, где был — и это понимает в том числе присматривающийся к нему "РБ Лейпциг".

Стоит ли переходить? Ну, сначала следует выяснить будущее "Жироны". Сейчас ее потолок зарплат — 52 млн, но все изменится в случае выхода в ЛЧ.

Вместе с тем, очевидно, что тренеру следует поработать над обороной. "Жирона" пропустила 34 гола в 29 матчах, а еще она 19-я в лиге по отборам (14,7) и 16-я — по перехватам (7). Этого маловато для ТОП-4.

А это уже совсем другая история, в которой до сих пор неясен финал.

Если Довбик был топ-целью "Жироны" на лето и пришел в отличной форме, то Яремчука взяли разобранного и в дедлайн.

Осень 2023-го ему лучше не вспоминать вообще – это было ужасно. Ноль голов, ноль ассистов, плохое качество футбола, провоцировавшее оскорбительные карикатуры.

Это немного улеглось уже через 5 дней, когда Яремчук забил победный в ворота "Аросы" в Кубке. Да, соперник дворовой, но хоть что-то.

Roman Yaremchuk scores his first goal for Valencia to give them the early 1-0 lead against Arosa SC in the Copa Del Rey. ⚽️????????pic.twitter.com/FZXlC7adC3