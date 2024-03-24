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Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих

ЕВРО-2024

Успех в матче с боснийцами не случаен

Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих

Коллаж: Getty Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Довбик

Об успехах Артема Довбика в "Жироне" вам расскажут цифры.

После 29 туров украинец является четвертым лучшим бомбардиром Примеры (14), а по системе гол плюс пас (19) уступает только Роберту Левандовскому (21).

Ла Лига признала Артема лучшим игроком декабря, а у себя в "Жироне" фанаты его выбирали лучшим три месяца подряд.

У Довбика третий самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) в Ла Лиге - 13,83. Больше лишь у Альваро Мораты (14,46) и Роберта Левандовского (15,66), но те забивают меньше своих цифр, а украинец их опережает даже после неудачной серии из 9 "сухих" матчей.

Последняя наложилась на аналогичные проблемы Кристиана Стуани, и это ударило по результатам "Жироны", но тренер Мичел защищает Довбика:

“Главное, чтобы команда имела моменты. Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у него есть моменты”.

С последним все действительно хорошо. У Артема сбился прицел, но он по-прежнему правильно двигается и имеет 2,3 удара за 90 минут – это на уровне Жерара Морено, Альваро Мораты, Анте Будимира. Больше лишь у Левандовского.

Как Довбик двигается? Ну, как пример — гол в ворота "Райо Вальекано", где украинец полностью запутал мощного Абдула Мумина. Редкий центрфорвард с ростом 188 см способен повторить подобное.

Собственно, это Испанию удивило больше всего. Они думали, что к ним приехал тафгай, а получили игрока, который может и контратаку разогнать, отдав элегантную голевую...

...и со средней попадает, как в бильярде...

...и самого Рамоса способен на кураже клоуном выставить.

Последний гол, кстати, Мичел отметил отдельно, а этот тренер редко переходит на личности:

“У Довбика брутальный талант к головам. Этот его мяч – один из лучших, которые мы видели на этом стадионе”.

Матч с "Севильей" 21 января - очевидно самый яркий для Артема в Испании. Тогда он оформил хет-трик.

Конкуренции со Стуани нет и никогда не было. Уругвайский ветеран только пять раз выходил в старте в Ла Лиге; последний раз — 27 ноября. В паре с Довбиком он тоже играет — лишь ситуативно в концовках, когда надо спасаться. В последний раз такое приносило результат 2 декабря с "Валенсией" (2:1).

В остальных матчах Довбик выходил на острие "Жироны" один; менялась только группа поддержки. Савиньо и Цыганков — основные варианты, но и Порту, Торре и Валери тоже имеют минуты.

Надо понимать, что Жирона пытается играть и побеждать, как гранд. У нее четвертый самый высокий показатель владения (57%), третий самый высокий процент точных пасов (87,4%) и 19-й — лонгболов (10,6). Меньше, чем каталонцы, лупит мяч "куда-то туда" только "Реал".

В позиционном нападении "Жироны" задействован даже Гассанига, а когда идет кросс с фланга, то в чужой штрафной уже 5-6 каталонцев.

Что делает в таком футболе Довбик? В первую очередь, он предлагает себя спиной к воротам, принимает вертикальные передачи. Это очень ценно для "Жироны", ведь больше никто в команде Мичела так не может.

Во-вторых, Артем дает глубину в атаке. На него отвлекаются 1-2 соперника, и это создает дополнительные возможности для набегающих партнеров. Опять же Стуани так не играет — он нацелен на рывок, опережение.

Главная проблема Довбика – техника работы с мячом, здесь он явно не Роберт. Хорошо, что есть фактура — корпус спасает даже корявый прием.

Более того, он и сборную выручил в Боснии, еще раз доказав, что текущая сухая серия не стоит громких заголовков. Shit happens. Даже Левандовский так провалил полгода, что побудил "Барсу" выложить последнее за Витора Роке.

Рано-поздно Довбика прорвет и он вернется туда, где был — и это понимает в том числе присматривающийся к нему "РБ Лейпциг".

Стоит ли переходить? Ну, сначала следует выяснить будущее "Жироны". Сейчас ее потолок зарплат — 52 млн, но все изменится в случае выхода в ЛЧ.

“Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов. Команда проводит фантастический сезон и я полностью доверяю своим футболистам, они сейчас отлично тренируются”, - сказал вчера Мичел.

Вместе с тем, очевидно, что тренеру следует поработать над обороной. "Жирона" пропустила 34 гола в 29 матчах, а еще она 19-я в лиге по отборам (14,7) и 16-я — по перехватам (7). Этого маловато для ТОП-4.

Яремчук

А это уже совсем другая история, в которой до сих пор неясен финал.

Если Довбик был топ-целью "Жироны" на лето и пришел в отличной форме, то Яремчука взяли разобранного и в дедлайн.

Осень 2023-го ему лучше не вспоминать вообще – это было ужасно. Ноль голов, ноль ассистов, плохое качество футбола, провоцировавшее оскорбительные карикатуры.

"Роман присоединился в последний день трансферного окна, почти не тренировался во время претемпорады, и ему нелегко адаптироваться. Мы ожидаем, что он будет прибавлять”, - говорил Рубен Бараха еще 1 декабря, пока СМИ писали, что "Валенсия" досрочно вернет украинца "Брюгге".

Это немного улеглось уже через 5 дней, когда Яремчук забил победный в ворота "Аросы" в Кубке. Да, соперник дворовой, но хоть что-то.

Ну, а настоящий футбол от Романа на "Месталье" увидели уже с начала 2024 года. Сперва был гол "Вильярреалу" – классное завершение быстрой атаки.

Далее — отличный мяч со второго этажа в ворота "Альмерии". От переизбытка эмоций украинец даже футболку снял — так праздновал.

Ну, и наконец гол "Реалу", который Яремчуку подарил Дани Карвахаль, но и он сам вовремя включился.

Уже после него слухи о возвращении в "Брюгге" как ветром сдуло, зато появились другие — что "Валенсия" будет его выкупать.

"Наша танкетка - главный герой" - написал твиттер "Летучих мышей" после героического выхода Романа на замену в Боснии.

Твит короткий, но в нем вся соль. "Танкетка" — форвард таранного типа, и он очень нужен Рубену Барахе, который ставит простой, олдскульный футбол. У его "Валенсии" меньше всех в лиге ударов по воротам (9,8) и она контролирует мяч лишь 43% времени, однако "Летучие мыши" третьи по отборам (18) и блестяще вылетают в контратаки.

Как это происходит? По классике, Пепелу перехватывает мяч в средней зоне и запускает на Яремчука; тот ставит корпус, принимает и сбрасывает на кого-то из "маленьких", а те уже несутся вперед на всех парах.

У Барахи хороший выбор спринтеров – там и Уго Дуро, и Диего Лопес, и Фран Перес, и Серджи Канос. А вот "танкетка" - только Яремчук.

Плохая форма Романа осенью вынуждала тренера прибегать к более сложным вариантам, но как только украинец включился, то получил 5 выходов в старте в Ла Лиге за 2 месяца.

И это только начало, ведь "Валенсия" борется за Европу, и ей очень нужны голы. Сейчас у "Летучих мышей" аж 18-й показатель ожидаемых мячей — 31,3. Тем временем Яремчук за 90 минут в среднем собирает 0,34 xG — это на уровне лидера команды Уго Дуро (0,37) и примерно вдвое больше, чем у остальных.

То есть, при всей своей нестабильности, а она по-прежнему на месте, у Романа все равно есть моменты и, если встает с правильной ноги, то их решает.

Ну, и еще борется, прессингует, стелется в подкатах, как и полагается нападающему в команде защитного толка.

Играет ли Роман на топ-уровне? Однозначно, нет. Может ли он приносить пользу в Ла Лиге? Скорее, да.

Станет ли "Валенсия" его выкупать? Пока неясно, что будет с самим клубом. Питер Лим получил 250-миллионное предложение по продаже "Лос Чес" Мигелю Сорио. Сейчас фанаты "Летучих мышей" молятся, чтобы сингапурец согласился, ведь терпеть эти мучения уже нет сил.

Ну, и если выкуп таки состоится, Яремчука надо будет поздравить. У него сложный характер, и в Бельгии его не понимали так, как Бараха:

“Яремчук тяжело боролся, чтобы улучшить свое физическое состояние, первая часть сезона была сложной. Я очень рад за него, ему нужна была эта уверенность, особенно ввиду его ситуации до приезда в Валенсию”.

А что дальше?

Ждем других украинцев в Ла Лиге, почему нет?

Довбик, Яремчук, Цыганков, Лунин — все нашли свое место, хорошо адаптировались, их прогресс заметен и в сборной.

В Ла Лиге сейчас мода на рослых нападающих — речь не только о наших, но и Странд Ларсен, Будимир, Серлот, Хоселу делают погоду в чемпионате.

Другой востребованный типаж – центральный хавбек, без устали работающий на атаку и оборону. Даже в нищем середняке, как "Валенсия", таких сразу четверо — Герра, Гильямон, Пепелу и Алмейда. Этот подбор лучше, чем сейчас у "Динамо" или "Шахтера".

Пока украинское в тренде на Пиренеях, агентам лучших игроков УПЛ это стоит использовать.

Что же касается Довбика с Яремчуком, то в последних 9 турах ждем от них еще 5-7 голов на двоих.

А уже затем – прости, Исландия! - но нам это Евро сейчас нужнее, чем тебе.

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Национальная сборная Украины Роман Яремчук Артем Довбик Жирона Валенсия
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.