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Кипр - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
Кипр - Сербия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербия – участник ближайшего чемпионата Европы. Команда готовится к форуму спаррингом с Кипром в частности.
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Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Товарищеский матч
Кипр - Сербия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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