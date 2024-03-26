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Гении и позор Исландии: династии в сборной, секс-скандалы и ангары, где футбол прячется от ветра

ЕВРО-2024
Обновлено

О сегодняшнем сопернике Украины

Гении и позор Исландии: династии в сборной, секс-скандалы и ангары, где футбол прячется от ветра

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dan Mullan

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Гудьонсены

Исландия впервые оказалась в футбольном центре внимания 24 апреля 1996 года.

Это была рядовая игра против Эстонии, которая стала особенной в момент, когда 34-летнего Арнора Гудьонсена заменил его 17-летний сын Эйдур. Это был первый такой случай в сборных, и их даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Уже тогда в Исландии знали, что Эйдур будет звездой. Он заиграл среди взрослых в 15 лет, а в 17 дебютировал в ПСВ, где тогда забивал Роналдо.

Старый Арнор тоже был не бездарностью, немало играл и забивал за "Андерлехт". Впрочем, его бы ни за что не пригласил "Челси" создать пару с Хассельбайнком, и "Барселона" не позвала бы, чтобы заменить Хенрика Ларссона.

“Помню, когда я играл, то первым, кому звонил после матча, был отец. Мне всегда было очень важно узнать его мнение о моей игре. Иногда эти разговоры были приятными, иногда очень тяжелыми, но я никогда не чувствовал давления. Наверное, потому, что он всегда говорил мне, что я играю лучше, чем он".

Отец и сын очень хотели сыграть за Исландию вместе, однако в федерации решили, что такое лучше устроить дома, на глазах всей страны.

Ну а затем Эйдур получил страшную травму, перенес семь операций, а когда вернулся, то Арнор уже завершил карьеру.

Да, он переплюнул отца даже в футбольном долголетии — доиграл до 39 лет, приложился к выходу на исторический Евро-2016, став мостиком между любительским прошлым и конкурентным настоящим исландской сборной.

Ну, и ко всему Эйдур подарил своим сразу трех преемников — пусть и не таких талантливых. Его старшие сыновья Свейн и Андри уже сыграли по 20 матчей за Исландию — у одного два забитых мяча, у другого — шесть. Самому младшему, Даниэлю, всего 18, и он пробивается во взрослый футбол в "Мальме".

Так получилось, что Эйдур видит сыновей реже, чем дедушка Арнор, и это его разочаровывает больше, чем их посредственный уровень игры:

"Мне очень приятно, что дети продолжают нашу семейную традицию. Я хочу, чтобы они побили все мои рекорды; думаю, это естественно для отца. Вместе с тем, мне совсем неважно футболисты они или кто-то еще. Главное, чтобы они были счастливы".

С Украиной из Гудьонсенов может сыграть средний, Андри – в предыдущем матче с Израилем он выходил на замену.

Реформы

Эйдур Гудьонсен был уникумом, ведь в его эпоху Исландия не имела футбола.

О чем говорить, когда в 1990 году на всю страну было одно полноразмерное искусственное поле, а еще пять месяцев футболисты пытались отточить хоть что-то на гравии и в лютый шторм.

“Скорость ветра здесь достигает 90-100 км/ч. В Европе это оранжевый уровень опасности, а у нас обычное явление. При таком ветре с поля сдувает уже не мяч, а игроков”, - говорит тренер Хеймир Хадльгримссон.

Вы, наверное, еще помните ту старую Исландию, безнадежно влетавшую всем в отборах на Евро и Мундиали в нулевые, правда?

Их прогресс начался с того, что они придумали прятаться от ветра в крытых залах, которые строили не клубы — они в Исландии нищие — а государство.

Первый дом футбола возвели в Кефлавике в 2000 году, а уже к Евро-2016 в стране было шесть полноразмерных крытых стадионов и еще столько же полей для мини-футбола.

И это помимо десятков небольших залов, которые на вид больше напоминают силосные сараи или ангары для переработки рыбы, которых здесь пруд пруди. Они невысокие, продолговатой формы; к искусственному полю неизменно высокого качества надо спускаться по лестнице. Никаких изысков — только поле, мячи и немного тусклый свет. Все очень аскетично.

Следующее ноу-хау – обязательная лицензия В от УЕФА для детских тренеров. Никаких энтузиастов, никаких самоучек – только профессионалы даже для групп U-7.

"Это не просто для галочки. УЕФА B – это один шаг от уровня, необходимого для тренировки профессиональной команды в Англии. Папа, который изо всех сил кричит от боковой линии, это путь в никуда.

Мы подвозим детей из школы на тренировку автобусами. Малыши занимаются днем, за ними старшие, а в шесть вечера собирается первая команда. Для них всех тренеры стараются быть больше друзьями и учителями. Да, есть дисциплина, но мы не хотим, чтобы они росли одинаковыми, мы верим в индивидуальность”, - рассказывает чиновник федерации футбола Дагур Свейнн Дагбьяртссон.

Его слова подтверждают цифры. В Исландии с населением всего 370 тысяч человек (чуть больше Винницы) 600 профессиональных тренеров, из которых более 400 имеют лицензию УЕФА В.

Занимаются у них 33,000 игроков — женщин и мужчин, а это почти 10% населения. При этом футбол здесь, скорее, массовый, ведь профессионалов всего около ста, да и те играют в основном за границей. Суммарная стоимость всех игроков чемпионата Исландии – 24 млн; это меньше, чем у одного Ильи Забарного.

Вместе с тем мы видим, что модель "качественная школа — ранний трансфер" работает. Кто не подтапливал за Исландию на Евро-2016? Ну, разве что Криштиану Роналду.

И знаете что интересно? Пока Сигурдссон, Сигторссон, Финнбогасон, Бьярнасон и другие создатели того чуда подрастали, Исландию потряс большой кризис. В 2008 году оказалось, что крупнейшие банки Kaupthing, Landsbanki и Glitnir неплатежеспособны. Они раздали слишком много рискованных кредитов по всей Европе; ко всему, имело место отмывание денег.

Куча арестов, девальвация валюты вдвое, падение торгов на бирже на 90% – по факту, МВФ спас Исландию от неизбежного банкротства.

А что футбол? Он наоборот выиграл от эпохи злоупотреблений, ведь именно на дешевые кредиты банков-банкротов строилась вся исландская спортивная инфраструктура. Без них не было бы ни чудо-стадионов, ни Евро-2016. Жизнь не черно-белая.

Вулканы

Куда без них? Исландия – страна с самыми неземными пейзажами в Европе.

Всего в стране более ста вулканов, из которых по меньшей мере 22 — действующие. И они – не поверите! – тоже иногда влияют на футбол.

Эйяфьятлайокютль – вы помните это название? 20 марта 2010 года его извержение парализовало авиасообщение в Европе. 5-6 тысяч рейсов было отменено — и речь не только о Севере, но и, например, Барселоне.

Между тем это была пора решающих матчей еврокубков, поэтому в ход пошли автобусы и поезда. "Ливерпуль", например, ехал в Мадрид на матч с "Атлетико" с тремя пересадками — сначала туннелем в Париж; далее автобусом в Бордо и, наконец, поездом в Испанию.

"Поездка была затяжной, но самое главное, что мы добрались до места назначения. Было нелегко столько времени находиться в пути, но у всех отличное настроение. У нас есть чуть больше суток на отдых”, - утешал своих Рафа Бенитес.

Тем не менее, его команда выглядела слабо, проиграла 0:1, а Лигу Европы выиграл "Атлетико".

Похожую историю пережила "Барса" Пепа Гвардиолы, которая добиралась на матч с "Интером" на автобусе. Чтобы игроки легче перенесли дорогу, в Каннах им устроили ночлег.

"Это последний шаг к финалу. Здесь не может идти и речи об усталости!” – решительно заявлял Чики Беригигстайн.

Впрочем, уже на поле Милито, Снейдер и Майкон нанесли неожиданно беззубой "Барсе" болезненное поражение, и она вылетела из ЛЧ.

Ну, и еще одна история с вулканом – пожалуй, самая неожиданная. Роберт Левандовский, который тогда феерил в "Лехе", должен был приехать на просмотр в "Блэкберн", где имел устную договоренность с Сэмом Аллардайсом. Нападающий уже прибыл в аэропорт Варшавы, откуда должен был вылететь в Лондон, где его ждала целая делегация. Вулкан, однако, решил иначе, и выбросил очередное облако пепла и дыма.

“Многие интересовались им тогда, но у нас было преимущество. Уже тогда было ясно, что он будет забивать много. Я хотел встретиться с ним здесь и ударить по рукам, но его агент сказал, что из-за облака пепла все рейсы отменены”, - сетовал Биг Сэм.

"Блэкберн" даже напечатал футболки с фамилией "Левандовский" и 19-м номером — они так никогда и не поступили в продажу.

Пока вулкан бушевал, на Роберта вышла дортмундская "Боруссия", а туда можно было легко добраться на авто — так решилась его судьба.

Тем временем "Блэкберн" остался с Николой Калиничем и уже через год опустился в Чемпионшип, откуда не поднялся до сих пор.

Изнасилование

Самая темная часть нашего рассказа, но без нее никуда.

Вы не спрашивали себя, куда делось золотое поколение исландцев? Сейчас им по 32-35 лет это некритический возраст для футбола. Однако в старте остался разве что Траустасон.

Все началось с заявления Гиды Арнарсдоттир, что ее вместе с подругой грубо домогался игрок сборной в 2017 году. Имени она не назвала, но уже через 5 дней Колбейн Сигторссон написал в соцсетях, что отвергает все обвинения.

Дальше – больше. В Федерацию пожаловалась еще одна женщина, которую якобы в Копенгагене изнасиловали защитники Эггерт Йонссон и Арон Гуннарсон. По ее словам, она перепила в баре, и футболисты этим воспользовались, насилуя ее по очереди, хотя она даже говорить не могла — только блевала.

“Я могу подтвердить, что заявление об этом поступало еще в 2010 году, но тогда дело не сдвинулось с места. Сейчас появились новые свидетельства и новые факты, поэтому мы его возобновляем”, - отчитались в полиции Рейкьявика.

Можете представить шок услышавших это исландцев? Речь же не о рядовых бандитах, а о героях нации. Почти 15% населения острова побывало на Евро-2016; на этих мужчин равнялись тысячи других.

Президент Федерации футбола Гудни Бергссон пытался все замять, и когда об этом узнали, подал в отставку.

Тем временем Сигторссон торговался с двумя жертвами. Сначала предложил им по три тысячи долларов за договор о неразглашении, затем — по 15 тысяч и еще столько же перечислил фонд помощи жертвам сексуального насилия. Свое поведение он признал "неподобающим".

После этого от игрока отказались сборная, "Гетеборг" – и он немедленно завершил карьеру. Гуннарсон, в свою очередь, уехал в далекий Катар.

Ну, а громче всего было с лидером команды Гильфи Сигурдссоном. Он имел столько таланта, что признавался игроком года в "Рэдинге", "Хоффенхайме", "Суонси", качественно играл за "Эвертон" и 9 раз получал награду лучшему футболисту Исландии.

И что было дальше? 16 июля 2021 года Гильфи, женатого на Мисс Исландия-2008, арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях над детьми — проще говоря, педофилии. Все было засекречено — и имена жертв, и суть дела, и это тянулось до апреля 2023-го, когда Сигурдссона... отпустили из-за "недостаточного количества улик".

Эта история сломала Гильфи карьеру. Он пытался вернуться в датском "Лунгбю", но не потянул и уехал в Исландию. Камбэк в сборную тоже не задался, несмотря на дубль Лихтенштейну.

Что это вообще было? Ну, есть два варианта – или клевета сломала хавбеку жизнь, или адвокаты отмазали от наказания педофила. Оба, прямо скажем, ужасают.

Наследник

Ну и поскольку старые лидеры разбираются с нефутбольными проблемами, Исландии понадобился новый.

Она нашла его в лице Альберта Гудмундссона — одноклубника Малиновского, который всерьез портит перспективы Руслана в "Дженоа". Зачем команде сразу две "десятки"?

При этом играет Альберт, положа руку на сердце, лучше и стабильнее украинца. Он лидер Серии А по пасам под удар (2,4) и входит в Топ-10 по дриблингу (1,4).

“Дриблинг – это то, что у меня в крови. За ним следует удар и умение найти свободного партнера. Но финтами я наслаждаюсь больше всего. В детстве я мог проводить на поле по 6-7 часов”, - нетипичный исландец, не так ли?

Возможно, это потому, что Гудмундссон очень рано покинул школу "Рейкьявика" и учился в академии ПСВ.

Ну, и гены тоже играют роль. Альберт — сын комментатора Гудмундура Бенедикссона, сорвавший голос, когда Исландия пробилась на Евро-2016, и бывшей футболистки сборной Кристбьорг Ингадоттир.

Его дед по матери Инги Бьорн Альбертссон — второй лучший бомбардир в истории исландского чемпионата со 126 голами, а прадед — тоже Альберт Гудмундссон — и подавно историческая персона. Он был первым профессиональным футболистом в стране, играл за "Арсенал" в 1944-46 годах, снискал большую славу в парижском "Расинге" 50-х, а по завершении карьеры стал видным политиком — министром финансов и промышленности; даже баллотировался в президенты, но занял третье место.

Вряд ли правнук повторит его славу за кафедрой, но на поле он уже сейчас рекордсмен сборной, имея два хет-трика в ее футболке.

Также Гудмундссон забил 21 гол за полтора года в Серии А и, по слухам, летом будет выбирать между грандами - "Интером", "Ювентусом" и "Ромой".

Ну, и в сборной Альберт достойно несет груз, который раньше падал на Гильфи Сигурдссона — он придумывает голы, моменты и решает там, где у других не хватает таланта. Израиль почувствовал это своей шкуре – вы только посмотрите на этот штрафной удар.

Между тем рядом с Гудмундссоном такие же молодые, амбициозные ребята — 19-летний Оскарссон из "Копенгагена", 20-летний Харальдссон из "Лилля", 20-летний Глинссон из "Аякса".

Несмотря на секс-скандалы и финансовые кризисы, футбольная система Исландии, спрятанная в ангарах, похожих на силосные сараи, продолжает работать эффективнее многих других.

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Исландия Гилфи Сигурдссон Эйдур Гудьонсен Альберт Гудмундссон Арон Гуннарссон
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Харьковчанин (Харків)
26.03.2024 в 10:58
Цікава стаття!
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
26.03.2024 в 10:58
Цікава стаття!
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.