Гении и позор Исландии: династии в сборной, секс-скандалы и ангары, где футбол прячется от ветра

Содержание Гудьонсены

Реформы

Вулканы

Изнасилование

Наследник

Гудьонсены

Исландия впервые оказалась в футбольном центре внимания 24 апреля 1996 года.

Это была рядовая игра против Эстонии, которая стала особенной в момент, когда 34-летнего Арнора Гудьонсена заменил его 17-летний сын Эйдур. Это был первый такой случай в сборных, и их даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Уже тогда в Исландии знали, что Эйдур будет звездой. Он заиграл среди взрослых в 15 лет, а в 17 дебютировал в ПСВ, где тогда забивал Роналдо.

Старый Арнор тоже был не бездарностью, немало играл и забивал за "Андерлехт". Впрочем, его бы ни за что не пригласил "Челси" создать пару с Хассельбайнком, и "Барселона" не позвала бы, чтобы заменить Хенрика Ларссона.

“Помню, когда я играл, то первым, кому звонил после матча, был отец. Мне всегда было очень важно узнать его мнение о моей игре. Иногда эти разговоры были приятными, иногда очень тяжелыми, но я никогда не чувствовал давления. Наверное, потому, что он всегда говорил мне, что я играю лучше, чем он".

Eidur Gudjohnsen mades his debut for Iceland, replacing his Dad, Arnor! pic.twitter.com/57KkNmQ3A1 — 90s Football (@90sfootball) June 4, 2021

Отец и сын очень хотели сыграть за Исландию вместе, однако в федерации решили, что такое лучше устроить дома, на глазах всей страны.

Ну а затем Эйдур получил страшную травму, перенес семь операций, а когда вернулся, то Арнор уже завершил карьеру.

Да, он переплюнул отца даже в футбольном долголетии — доиграл до 39 лет, приложился к выходу на исторический Евро-2016, став мостиком между любительским прошлым и конкурентным настоящим исландской сборной.

Ну, и ко всему Эйдур подарил своим сразу трех преемников — пусть и не таких талантливых. Его старшие сыновья Свейн и Андри уже сыграли по 20 матчей за Исландию — у одного два забитых мяча, у другого — шесть. Самому младшему, Даниэлю, всего 18, и он пробивается во взрослый футбол в "Мальме".

Так получилось, что Эйдур видит сыновей реже, чем дедушка Арнор, и это его разочаровывает больше, чем их посредственный уровень игры:

"Мне очень приятно, что дети продолжают нашу семейную традицию. Я хочу, чтобы они побили все мои рекорды; думаю, это естественно для отца. Вместе с тем, мне совсем неважно футболисты они или кто-то еще. Главное, чтобы они были счастливы".

С Украиной из Гудьонсенов может сыграть средний, Андри – в предыдущем матче с Израилем он выходил на замену.

Реформы

Эйдур Гудьонсен был уникумом, ведь в его эпоху Исландия не имела футбола.

О чем говорить, когда в 1990 году на всю страну было одно полноразмерное искусственное поле, а еще пять месяцев футболисты пытались отточить хоть что-то на гравии и в лютый шторм.

“Скорость ветра здесь достигает 90-100 км/ч. В Европе это оранжевый уровень опасности, а у нас обычное явление. При таком ветре с поля сдувает уже не мяч, а игроков”, - говорит тренер Хеймир Хадльгримссон.

Вы, наверное, еще помните ту старую Исландию, безнадежно влетавшую всем в отборах на Евро и Мундиали в нулевые, правда?

Их прогресс начался с того, что они придумали прятаться от ветра в крытых залах, которые строили не клубы — они в Исландии нищие — а государство.

Первый дом футбола возвели в Кефлавике в 2000 году, а уже к Евро-2016 в стране было шесть полноразмерных крытых стадионов и еще столько же полей для мини-футбола.

И это помимо десятков небольших залов, которые на вид больше напоминают силосные сараи или ангары для переработки рыбы, которых здесь пруд пруди. Они невысокие, продолговатой формы; к искусственному полю неизменно высокого качества надо спускаться по лестнице. Никаких изысков — только поле, мячи и немного тусклый свет. Все очень аскетично.

Следующее ноу-хау – обязательная лицензия В от УЕФА для детских тренеров. Никаких энтузиастов, никаких самоучек – только профессионалы даже для групп U-7.

"Это не просто для галочки. УЕФА B – это один шаг от уровня, необходимого для тренировки профессиональной команды в Англии. Папа, который изо всех сил кричит от боковой линии, это путь в никуда. Мы подвозим детей из школы на тренировку автобусами. Малыши занимаются днем, за ними старшие, а в шесть вечера собирается первая команда. Для них всех тренеры стараются быть больше друзьями и учителями. Да, есть дисциплина, но мы не хотим, чтобы они росли одинаковыми, мы верим в индивидуальность”, - рассказывает чиновник федерации футбола Дагур Свейнн Дагбьяртссон.

Его слова подтверждают цифры. В Исландии с населением всего 370 тысяч человек (чуть больше Винницы) 600 профессиональных тренеров, из которых более 400 имеют лицензию УЕФА В.

Занимаются у них 33,000 игроков — женщин и мужчин, а это почти 10% населения. При этом футбол здесь, скорее, массовый, ведь профессионалов всего около ста, да и те играют в основном за границей. Суммарная стоимость всех игроков чемпионата Исландии – 24 млн; это меньше, чем у одного Ильи Забарного.

Вместе с тем мы видим, что модель "качественная школа — ранний трансфер" работает. Кто не подтапливал за Исландию на Евро-2016? Ну, разве что Криштиану Роналду.

И знаете что интересно? Пока Сигурдссон, Сигторссон, Финнбогасон, Бьярнасон и другие создатели того чуда подрастали, Исландию потряс большой кризис. В 2008 году оказалось, что крупнейшие банки Kaupthing, Landsbanki и Glitnir неплатежеспособны. Они раздали слишком много рискованных кредитов по всей Европе; ко всему, имело место отмывание денег.

Куча арестов, девальвация валюты вдвое, падение торгов на бирже на 90% – по факту, МВФ спас Исландию от неизбежного банкротства.

А что футбол? Он наоборот выиграл от эпохи злоупотреблений, ведь именно на дешевые кредиты банков-банкротов строилась вся исландская спортивная инфраструктура. Без них не было бы ни чудо-стадионов, ни Евро-2016. Жизнь не черно-белая.

Вулканы

Куда без них? Исландия – страна с самыми неземными пейзажами в Европе.

Всего в стране более ста вулканов, из которых по меньшей мере 22 — действующие. И они – не поверите! – тоже иногда влияют на футбол.

Эйяфьятлайокютль – вы помните это название? 20 марта 2010 года его извержение парализовало авиасообщение в Европе. 5-6 тысяч рейсов было отменено — и речь не только о Севере, но и, например, Барселоне.

Между тем это была пора решающих матчей еврокубков, поэтому в ход пошли автобусы и поезда. "Ливерпуль", например, ехал в Мадрид на матч с "Атлетико" с тремя пересадками — сначала туннелем в Париж; далее автобусом в Бордо и, наконец, поездом в Испанию.

"Поездка была затяжной, но самое главное, что мы добрались до места назначения. Было нелегко столько времени находиться в пути, но у всех отличное настроение. У нас есть чуть больше суток на отдых”, - утешал своих Рафа Бенитес.

Тем не менее, его команда выглядела слабо, проиграла 0:1, а Лигу Европы выиграл "Атлетико".

Похожую историю пережила "Барса" Пепа Гвардиолы, которая добиралась на матч с "Интером" на автобусе. Чтобы игроки легче перенесли дорогу, в Каннах им устроили ночлег.

"Это последний шаг к финалу. Здесь не может идти и речи об усталости!” – решительно заявлял Чики Беригигстайн.

Впрочем, уже на поле Милито, Снейдер и Майкон нанесли неожиданно беззубой "Барсе" болезненное поражение, и она вылетела из ЛЧ.

Ну, и еще одна история с вулканом – пожалуй, самая неожиданная. Роберт Левандовский, который тогда феерил в "Лехе", должен был приехать на просмотр в "Блэкберн", где имел устную договоренность с Сэмом Аллардайсом. Нападающий уже прибыл в аэропорт Варшавы, откуда должен был вылететь в Лондон, где его ждала целая делегация. Вулкан, однако, решил иначе, и выбросил очередное облако пепла и дыма.

“Многие интересовались им тогда, но у нас было преимущество. Уже тогда было ясно, что он будет забивать много. Я хотел встретиться с ним здесь и ударить по рукам, но его агент сказал, что из-за облака пепла все рейсы отменены”, - сетовал Биг Сэм.

"Блэкберн" даже напечатал футболки с фамилией "Левандовский" и 19-м номером — они так никогда и не поступили в продажу.

Пока вулкан бушевал, на Роберта вышла дортмундская "Боруссия", а туда можно было легко добраться на авто — так решилась его судьба.

This is a composite map showing the position of the volcanic eruption of Eyjafjallajökull in Iceland ten years ago. Unsurprisingly the huge ash cloud shut down air traffic for several days in various locations. Source: https://t.co/Az9OvqC5V2 pic.twitter.com/TJSlIKEJcm — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) May 22, 2020

Тем временем "Блэкберн" остался с Николой Калиничем и уже через год опустился в Чемпионшип, откуда не поднялся до сих пор.

Изнасилование

Самая темная часть нашего рассказа, но без нее никуда.

Вы не спрашивали себя, куда делось золотое поколение исландцев? Сейчас им по 32-35 лет это некритический возраст для футбола. Однако в старте остался разве что Траустасон.

Все началось с заявления Гиды Арнарсдоттир, что ее вместе с подругой грубо домогался игрок сборной в 2017 году. Имени она не назвала, но уже через 5 дней Колбейн Сигторссон написал в соцсетях, что отвергает все обвинения.

Iceland captain ‘Aron Gunnarsson’s tattoo is a things of beauty...



???????????????? #ISL pic.twitter.com/AB6VDkRTvx — TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) June 12, 2018

Дальше – больше. В Федерацию пожаловалась еще одна женщина, которую якобы в Копенгагене изнасиловали защитники Эггерт Йонссон и Арон Гуннарсон. По ее словам, она перепила в баре, и футболисты этим воспользовались, насилуя ее по очереди, хотя она даже говорить не могла — только блевала.

“Я могу подтвердить, что заявление об этом поступало еще в 2010 году, но тогда дело не сдвинулось с места. Сейчас появились новые свидетельства и новые факты, поэтому мы его возобновляем”, - отчитались в полиции Рейкьявика.

Можете представить шок услышавших это исландцев? Речь же не о рядовых бандитах, а о героях нации. Почти 15% населения острова побывало на Евро-2016; на этих мужчин равнялись тысячи других.

Президент Федерации футбола Гудни Бергссон пытался все замять, и когда об этом узнали, подал в отставку.

Тем временем Сигторссон торговался с двумя жертвами. Сначала предложил им по три тысячи долларов за договор о неразглашении, затем — по 15 тысяч и еще столько же перечислил фонд помощи жертвам сексуального насилия. Свое поведение он признал "неподобающим".

Kolbeinn Sigþórsson 54/26 fyrir????????⚽️



3x 2010-????????, ????????, ????????

1x 2011-????????

4x 2012-????????, ????????, ????????????????

5x 2013-????????, ????????, ????????, ????????, ????????

3x 2014-????????, ????????, ????????

2x 2015-????????, ????????

4x 2016-????????, ????????, ????????????????????????????, ????????

1x 2018-????????

3x 2019-????????, ????????, ???????? pic.twitter.com/o9cfLIhhph — Gummi Ben ????️ (@GummiBen) October 14, 2019

После этого от игрока отказались сборная, "Гетеборг" – и он немедленно завершил карьеру. Гуннарсон, в свою очередь, уехал в далекий Катар.

Ну, а громче всего было с лидером команды Гильфи Сигурдссоном. Он имел столько таланта, что признавался игроком года в "Рэдинге", "Хоффенхайме", "Суонси", качественно играл за "Эвертон" и 9 раз получал награду лучшему футболисту Исландии.

И что было дальше? 16 июля 2021 года Гильфи, женатого на Мисс Исландия-2008, арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях над детьми — проще говоря, педофилии. Все было засекречено — и имена жертв, и суть дела, и это тянулось до апреля 2023-го, когда Сигурдссона... отпустили из-за "недостаточного количества улик".

????????| BREAKING: Alleged Pedophile, Gylfi Sigurdsson will NOT be charged for his arrest according to Icelandic Reports. pic.twitter.com/EQ4hltnCTI — CentreGoals. (@centregoals) April 14, 2023

Эта история сломала Гильфи карьеру. Он пытался вернуться в датском "Лунгбю", но не потянул и уехал в Исландию. Камбэк в сборную тоже не задался, несмотря на дубль Лихтенштейну.

Что это вообще было? Ну, есть два варианта – или клевета сломала хавбеку жизнь, или адвокаты отмазали от наказания педофила. Оба, прямо скажем, ужасают.

Наследник

Ну и поскольку старые лидеры разбираются с нефутбольными проблемами, Исландии понадобился новый.

Она нашла его в лице Альберта Гудмундссона — одноклубника Малиновского, который всерьез портит перспективы Руслана в "Дженоа". Зачем команде сразу две "десятки"?

При этом играет Альберт, положа руку на сердце, лучше и стабильнее украинца. Он лидер Серии А по пасам под удар (2,4) и входит в Топ-10 по дриблингу (1,4).

“Дриблинг – это то, что у меня в крови. За ним следует удар и умение найти свободного партнера. Но финтами я наслаждаюсь больше всего. В детстве я мог проводить на поле по 6-7 часов”, - нетипичный исландец, не так ли?

Возможно, это потому, что Гудмундссон очень рано покинул школу "Рейкьявика" и учился в академии ПСВ.

Ну, и гены тоже играют роль. Альберт — сын комментатора Гудмундура Бенедикссона, сорвавший голос, когда Исландия пробилась на Евро-2016, и бывшей футболистки сборной Кристбьорг Ингадоттир.

Его дед по матери Инги Бьорн Альбертссон — второй лучший бомбардир в истории исландского чемпионата со 126 голами, а прадед — тоже Альберт Гудмундссон — и подавно историческая персона. Он был первым профессиональным футболистом в стране, играл за "Арсенал" в 1944-46 годах, снискал большую славу в парижском "Расинге" 50-х, а по завершении карьеры стал видным политиком — министром финансов и промышленности; даже баллотировался в президенты, но занял третье место.

Albert Gudmundsson. Jogou no Arsenal, no Milan e foi... ministro das Finanças na Islândia. A história de um pioneiro https://t.co/9tmw5BebJx pic.twitter.com/4CO7TunH0v — É Desporto (@eDesporto) August 22, 2017

Вряд ли правнук повторит его славу за кафедрой, но на поле он уже сейчас рекордсмен сборной, имея два хет-трика в ее футболке.

Также Гудмундссон забил 21 гол за полтора года в Серии А и, по слухам, летом будет выбирать между грандами - "Интером", "Ювентусом" и "Ромой".

Ну, и в сборной Альберт достойно несет груз, который раньше падал на Гильфи Сигурдссона — он придумывает голы, моменты и решает там, где у других не хватает таланта. Израиль почувствовал это своей шкуре – вы только посмотрите на этот штрафной удар.

Между тем рядом с Гудмундссоном такие же молодые, амбициозные ребята — 19-летний Оскарссон из "Копенгагена", 20-летний Харальдссон из "Лилля", 20-летний Глинссон из "Аякса".

Несмотря на секс-скандалы и финансовые кризисы, футбольная система Исландии, спрятанная в ангарах, похожих на силосные сараи, продолжает работать эффективнее многих других.