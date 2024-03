Гении и позор Исландии: династии в сборной, секс-скандалы и ангары, где футбол прячется от ветра

Исландия впервые оказалась в футбольном центре внимания 24 апреля 1996 года.

Это была рядовая игра против Эстонии, которая стала особенной в момент, когда 34-летнего Арнора Гудьонсена заменил его 17-летний сын Эйдур. Это был первый такой случай в сборных, и их даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Уже тогда в Исландии знали, что Эйдур будет звездой. Он заиграл среди взрослых в 15 лет, а в 17 дебютировал в ПСВ, где тогда забивал Роналдо.

Старый Арнор тоже был не бездарностью, немало играл и забивал за "Андерлехт". Впрочем, его бы ни за что не пригласил "Челси" создать пару с Хассельбайнком, и "Барселона" не позвала бы, чтобы заменить Хенрика Ларссона.

Отец и сын очень хотели сыграть за Исландию вместе, однако в федерации решили, что такое лучше устроить дома, на глазах всей страны.

Ну а затем Эйдур получил страшную травму, перенес семь операций, а когда вернулся, то Арнор уже завершил карьеру.

Да, он переплюнул отца даже в футбольном долголетии — доиграл до 39 лет, приложился к выходу на исторический Евро-2016, став мостиком между любительским прошлым и конкурентным настоящим исландской сборной.

Ну, и ко всему Эйдур подарил своим сразу трех преемников — пусть и не таких талантливых. Его старшие сыновья Свейн и Андри уже сыграли по 20 матчей за Исландию — у одного два забитых мяча, у другого — шесть. Самому младшему, Даниэлю, всего 18, и он пробивается во взрослый футбол в "Мальме".

Так получилось, что Эйдур видит сыновей реже, чем дедушка Арнор, и это его разочаровывает больше, чем их посредственный уровень игры:

С Украиной из Гудьонсенов может сыграть средний, Андри – в предыдущем матче с Израилем он выходил на замену.

Эйдур Гудьонсен был уникумом, ведь в его эпоху Исландия не имела футбола.

О чем говорить, когда в 1990 году на всю страну было одно полноразмерное искусственное поле, а еще пять месяцев футболисты пытались отточить хоть что-то на гравии и в лютый шторм.

Вы, наверное, еще помните ту старую Исландию, безнадежно влетавшую всем в отборах на Евро и Мундиали в нулевые, правда?

Их прогресс начался с того, что они придумали прятаться от ветра в крытых залах, которые строили не клубы — они в Исландии нищие — а государство.

Первый дом футбола возвели в Кефлавике в 2000 году, а уже к Евро-2016 в стране было шесть полноразмерных крытых стадионов и еще столько же полей для мини-футбола.

И это помимо десятков небольших залов, которые на вид больше напоминают силосные сараи или ангары для переработки рыбы, которых здесь пруд пруди. Они невысокие, продолговатой формы; к искусственному полю неизменно высокого качества надо спускаться по лестнице. Никаких изысков — только поле, мячи и немного тусклый свет. Все очень аскетично.

Следующее ноу-хау – обязательная лицензия В от УЕФА для детских тренеров. Никаких энтузиастов, никаких самоучек – только профессионалы даже для групп U-7.

Его слова подтверждают цифры. В Исландии с населением всего 370 тысяч человек (чуть больше Винницы) 600 профессиональных тренеров, из которых более 400 имеют лицензию УЕФА В.

Занимаются у них 33,000 игроков — женщин и мужчин, а это почти 10% населения. При этом футбол здесь, скорее, массовый, ведь профессионалов всего около ста, да и те играют в основном за границей. Суммарная стоимость всех игроков чемпионата Исландии – 24 млн; это меньше, чем у одного Ильи Забарного.

Вместе с тем мы видим, что модель "качественная школа — ранний трансфер" работает. Кто не подтапливал за Исландию на Евро-2016? Ну, разве что Криштиану Роналду.

И знаете что интересно? Пока Сигурдссон, Сигторссон, Финнбогасон, Бьярнасон и другие создатели того чуда подрастали, Исландию потряс большой кризис. В 2008 году оказалось, что крупнейшие банки Kaupthing, Landsbanki и Glitnir неплатежеспособны. Они раздали слишком много рискованных кредитов по всей Европе; ко всему, имело место отмывание денег.

Куча арестов, девальвация валюты вдвое, падение торгов на бирже на 90% – по факту, МВФ спас Исландию от неизбежного банкротства.

А что футбол? Он наоборот выиграл от эпохи злоупотреблений, ведь именно на дешевые кредиты банков-банкротов строилась вся исландская спортивная инфраструктура. Без них не было бы ни чудо-стадионов, ни Евро-2016. Жизнь не черно-белая.

Куда без них? Исландия – страна с самыми неземными пейзажами в Европе.

Всего в стране более ста вулканов, из которых по меньшей мере 22 — действующие. И они – не поверите! – тоже иногда влияют на футбол.

Эйяфьятлайокютль – вы помните это название? 20 марта 2010 года его извержение парализовало авиасообщение в Европе. 5-6 тысяч рейсов было отменено — и речь не только о Севере, но и, например, Барселоне.

Между тем это была пора решающих матчей еврокубков, поэтому в ход пошли автобусы и поезда. "Ливерпуль", например, ехал в Мадрид на матч с "Атлетико" с тремя пересадками — сначала туннелем в Париж; далее автобусом в Бордо и, наконец, поездом в Испанию.

Тем не менее, его команда выглядела слабо, проиграла 0:1, а Лигу Европы выиграл "Атлетико".

Похожую историю пережила "Барса" Пепа Гвардиолы, которая добиралась на матч с "Интером" на автобусе. Чтобы игроки легче перенесли дорогу, в Каннах им устроили ночлег.

Впрочем, уже на поле Милито, Снейдер и Майкон нанесли неожиданно беззубой "Барсе" болезненное поражение, и она вылетела из ЛЧ.

Ну, и еще одна история с вулканом – пожалуй, самая неожиданная. Роберт Левандовский, который тогда феерил в "Лехе", должен был приехать на просмотр в "Блэкберн", где имел устную договоренность с Сэмом Аллардайсом. Нападающий уже прибыл в аэропорт Варшавы, откуда должен был вылететь в Лондон, где его ждала целая делегация. Вулкан, однако, решил иначе, и выбросил очередное облако пепла и дыма.

"Блэкберн" даже напечатал футболки с фамилией "Левандовский" и 19-м номером — они так никогда и не поступили в продажу.

Пока вулкан бушевал, на Роберта вышла дортмундская "Боруссия", а туда можно было легко добраться на авто — так решилась его судьба.

This is a composite map showing the position of the volcanic eruption of Eyjafjallajökull in Iceland ten years ago. Unsurprisingly the huge ash cloud shut down air traffic for several days in various locations. Source: https://t.co/Az9OvqC5V2 pic.twitter.com/TJSlIKEJcm