Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить

Фланговый защитник сборной Исландии Гудмундур Тораринссон рассказал о матче с Украиной и своей дуэли с Виктором Цыганковым.

"Мы хорошо контролировали матч, сложно делать лучше, чем мы это делали. У нас очень хорошая команда. В первом тайме мы делали все правильно, но потом они забили свой гол, собрались, установили контроль над игрой, и забили снова".

"Первый гол Украины? Я пытался притормозить Цыганкова, и надеялся, что остальная защита мне поможет. Его было сложно остановить. Надо пересмотреть этот эпизод", – приводит слова Тораринссона dv.is