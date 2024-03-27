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Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
Мнение защитника сборной Исландии о матче с Украиной
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Фланговый защитник сборной Исландии Гудмундур Тораринссон рассказал о матче с Украиной и своей дуэли с Виктором Цыганковым.
"Мы хорошо контролировали матч, сложно делать лучше, чем мы это делали. У нас очень хорошая команда. В первом тайме мы делали все правильно, но потом они забили свой гол, собрались, установили контроль над игрой, и забили снова".
"Первый гол Украины? Я пытался притормозить Цыганкова, и надеялся, что остальная защита мне поможет. Его было сложно остановить. Надо пересмотреть этот эпизод", – приводит слова Тораринссона dv.is
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