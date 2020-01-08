Миколенко: Ответный матч с Мальме оказался очень драматичным

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил матчи киевлян в Лиге Европы с шведским "Мальме" (1:0 дома и 3:4 на выезде).

"До киевского поединка с "Мальме" мы не могли выиграть шесть матчей подряд. Поэтому, перед "Мальме" было волнение. Даже во время самого матча была нервозность. Еще и забили в конце игры - накал был до последней минуты. Моментов создали не так много, как хотелось бы. На 84-й минуте у Буяльского был шанс забить гол и он воспользовался ним. Этот матч у меня ассоциируется с нервозностью, потому что мы очень переживали, что уже 6 матчей не выигрывали.

Ответный матч со шведами оказался очень драматичным. Мы пропустили в начале поединка. Считаю, что мы должны были закрывать вопрос победы еще в первом тайме. Физически немного подсели, а третий пропущенный гол надломил нас психологически. Морально после проигранных поединков восстановиться сложнее, чем физически. После поражений нужно как можно быстрее забыть матч и настраиваться на следующую игру. Потому что если постоянно думать об одной игре, сложно переключиться на следующую", - сказал Миколенко.

Напомним, что в итоге, "Динамо" заняло третье место в своей группе и не смогло продолжить борьбу за трофей.