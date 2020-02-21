Коваленко - герой, самая низкая оценка - у защитника. WhoScored о матче Шахтера с Бенфикой

Аналитики портала WhoScored выставили оценки футболистам за первый матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" (2:1).

Наивысшую получил автор победного гола горняков Виктор Коваленко - 7.77.

На его счету 3 удара (2 - по воротам и 1 - заблокирован), 1 успешное обводки соперника с 2 попыток, 1 успешный отбор мяча (с 2 попыток) и 2 перехвата.

Высокие баллы (вне 7) в остальных бразильцев "Шахтера" с Аланом Патриком во главе - у него вообще оценка почти такая же, как у Коваленко - 7.76. В Алана и высокий процент точных передач во всей команде - 93%.

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Поскольку "Шахтер" больше владел мячом, то самый высокий процент владения за игру во всей его линии защиты во главе с Николаем Матвиенко (9,2% от всей игры из 116 прикосновениями). Для сравнения, самый больший процент в "Бенфики" у Таарабта (5.6% и 83 прикосновения).

Самый низкий балл в составе горняков получил центральный защитник Сергей Кривцов (6.15). У него, несмотря на оценку, в активе 3 перехвата, 3 выносы, 1 успешный отбор и 67 точных передач из 73.