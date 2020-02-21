Без интриги на вторую игру. Вулверхэмптон - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча

При такой финансовой стабильности, как у Эспаньола, у которого за спинами китайский магнат, полписать летом таких бездарей, это же надо. Скаутеры на.....ли спортивного директора, которого в январе отправил Чен Яншенг на ..уй. Зимой но купил спортдиректора Гетафе за 1 миллион, Хосе Мариа Дурана, но я думаю поздно.