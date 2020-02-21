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Без интриги на вторую игру. Вулверхэмптон - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

"Волки" уже почти в 1/8

Без интриги на вторую игру. Вулверхэмптон - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор игры между "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".

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Английский клуб доказал, что на данный момент испанцы не могут тягаться с ними на равных. В доказательство этому было забито 4 безответных мяча. Особенно постарался Диогу Жота, записавший на свой счет хет-трик.

"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" 4:0

Голы: Жота (15, 67, 81), Невеш (52)

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В статье: Вулверхэмптон Диогу Жота Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (1)
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garcia49 (budapest)
21.02.2020 в 20:00
При такой финансовой стабильности, как у Эспаньола, у которого за спинами китайский магнат, полписать летом таких бездарей, это же надо. Скаутеры на.....ли спортивного директора, которого в январе отправил Чен Яншенг на ..уй. Зимой но купил спортдиректора Гетафе за 1 миллион, Хосе Мариа Дурана, но я думаю поздно.
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