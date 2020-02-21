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Без интриги на вторую игру. Вулверхэмптон - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча
"Волки" уже почти в 1/8
Вашему вниманию видеообзор игры между "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
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Английский клуб доказал, что на данный момент испанцы не могут тягаться с ними на равных. В доказательство этому было забито 4 безответных мяча. Особенно постарался Диогу Жота, записавший на свой счет хет-трик.
"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" 4:0
Голы: Жота (15, 67, 81), Невеш (52)
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Комментарии (1)
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garcia49 (budapest)
21.02.2020 в 20:00
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