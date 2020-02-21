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Морозов: Такого хорошего футбола в исполнении украинского клуба в феврале я еще не видел

Лига Европы
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Эксперт доволен игрой горняков в матче с Бенфикой

Морозов: Такого хорошего футбола в исполнении украинского клуба в феврале я еще не видел
Новина українською

Бывший футболист, а ныне телевизионный эксперт Сергей Морозов прокомментировал победу "Шахтера" над "Бенфикой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

"Игроки "Шахтера" – молодцы. Они проявили и волевые качества, и профессиональные. Преимущество в технике легло в основу успешного результата.

Такого хорошего футбола в исполнении украинского клуба в феврале я еще не видел. Было преимущество, создавались моменты.

К нашему счастью, спад "Бенфики" продолжается. Команда выглядела неубедительно. Если бы "Шахтер" был в лучшем физическом состоянии, мог бы уже решить задачу.

Результат обнадеживает. У "Шахтера" есть неделя, впереди игра чемпионата. В ответном матче команда будет сильнее, чем в сегодняшней встрече. Есть шансы на проход", - сказал Морозов.

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В статье: Сергей Морозов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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