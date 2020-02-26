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Подопечные Джеррарда вновь побеждают. Брага - Рейнджерс 0:1. Видео гола и обзор матча
Команда из Глазго ждет соперников
Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги Европы между "Брагой" и "Рейджерсом".
Читайте такжеЛЕ. Рейнджерс вновь побеждает Брагу и шагает в 1/8
Гости из Шотландии сумели забить лишь однажды и добыли вторую победу над португальцами (в первый раз счет был 3:2). Подопечные Стивена Джеррарда вполне заслуженно шагают в 1/8 и ждут результаты жеребьевки.
"Брага" - "Рейджерс" 0:1
Гол: Кент (61)
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