Алан Патрик: Был очень сложный первый тайм, но после перерыва все было по-другому

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3).

– Очень счастлив, что смог помочь, что сумел забить голы. Рады, что прошли дальше. Было тяжело, поздравляю команду.

Был очень сложный первый тайм, были сложности при розыгрыше от ворот, теряли мяч очень часто. Но во второй половине все было совсем по-другому. Мы смогли показать наш темп игры, потом все случалось натурально, мы забивали голы. Провели отличную игру, добились цели.

- Почти не держали мяч, были контратаки на контратаки.

– Это связано с нашими игроками, Тайсон ускоряет атаки. Поскольку наша команда была глубоко, нам нужно было проводить быстрые атаки. Во втором тайме нам удавалось проводить позиционные атаки на половине поля "Бенфики".

Команде удалось создавать голевые моменты, некоторые реализовали. Эта была наша цель после разговора в перерыве. Провели отличный второй тайм, – сказал Патрик в эфире телеканала "Футбол 1".