Каштру: Мы были ужасной командой в первом тайме, но по итогам второго заслужили успех

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции подвел итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3).

- Команда в первом тайме допускала много ошибок, с чем это связано?

- Мы были ужасной командой в первом тайме, не доминировали ни в атаке, ни в защите. Не могли контролировать соперника, они всегда прижимали нас к штрафной и так было на протяжении целого первого тайма.

В перерыве скорректировали действия игроки смогли организовать позиционные атаки, сумели нивелировать опасных игроков "Бенификы" и мы начали забивать. Смогли реагировать на атаки соперника, действовали компактно, а не растянуто. Если в первом тайме они полностью нас зажимали, то во втором мы были на чужой половине поля.

У нас было два лица сегодня. В первом тайме - одно лицо, а во втором - другое. Но по итогам второго тайма мы заслужили успех.



- Вчера вы говорили, что ожидали хорошей атмосферы на поле и стадионе. Было впечатление, что дальше заслуживали пройти обе команды. Вкуснее ли от этого победа? От того, что все было так напряженно?

- Конечно, когда переживаешь такие трудности в первом тайме, а во втором игра идет хорошо, то такой успех воспринимается гораздо приятнее. Всегда приятно побеждать, когда проходишь через трудные моменты.

Но не стоит забывать о том, что это противостояние состояло из двух матчах. И из четырех таймов. В Харькове мы были лучше "Бенфики" и в первом тайцы, и во втором. В первом тайме здесь были недостойной победы командой, а во втором были лучше, поэтому по таймах одержали победу 3:1.

И скажу о якобы кризисе "Бенфики". Какой кризис, если они показали такой футбол ?! А то, что было во втором тайме - это наша заслуга. Мы нивелировали сильные стороны соперника после перерыва. Мы играли против гранда, против команды, которая может играть в любом турнире. Это очень сильная команда.



- Расскажите о секрете успеха вашей команды, благодаря чему смогли пройти дальше? И прокомментируйте ситуацию с португальским футболом, ведь четыре португальские команды вылетели из турнира.

- Меня смущает, что три португальские команды вылетели из турнира. Но что касается "Бенфики", то она вылетела от моей команды, а на первом месте для меня - успех той команды, в которой я работаю. Если говорить почему так произошло с португальским футболом, то мне это тяжело. Оставлю это для вас, журналистов, вы же живете каждый день португальским футболом.

А теперь что касается успеха "Шахтера". Техника, тактика, физика - это важные составляющие успеха. Но я скажу, что психология помогла нам среагировать, и помогла футболистам принять ту информацию, которую мы им давали.

Мы проигрывали 1:2, но могли проигрывать и в три-четыре мяча. Было важно, чтобы я правильно донес информацию и чтобы ребята отреагировали, показали другой футбол. Так и произошло.



- Многие болельщики хотели бы видеть следующим соперником "Рому"... Есть ли у вас фаворит среди тех, с кем хотите сыграть в следующем раунде?

- Я не знаю, какие команды прошли, мы не знали, пройдем ли сами, поэтому не изучали тему. Посмотрим, предпочтений нет. Мы играли против "Аталанты", "Ман Сити" на "Этихеде", с "Динамо" проигрывали 1:3, а затем сыграли 3:3, поэтому нас ничего не пугает, мы готовы к любому сопернику, всегда готовимся тщательно, уважая соперника.



Кого-то одного выбирать не стоит, если мы можем реагировать так, как отреагировали после перерыва на действия сегодняшнего соперника, то мне все равно, кто будет играть против нас.



- Вы говорили о важности психологии, ментальности. Думаете, что была психологическая усталость игроков "Бенфики" после второго пропущенного?

- Когда счет стал 2:3, "Бенфика" расстроилась. А когда было 3:3, то они опустили головы. Но не стоит думать, что футболисты роботы. У всех есть эмоции, сердца, все расстраиваются. Главное то, что они не смогли среагировать так, как мы. Мы занимали правильные зоны, опережали "Бенфику" и чувствовали себя комфортно. Они спешили, поэтому теряли много мячей. И это правильно, потому что им надо было спешить. Если бы мы проигрывали, мне трудно было бы сдерживать своих игроков. Все проигрывают, например, вчера в Лиге чемпионов тоже проигрывали сильные команды.



Здесь важны эмоции, если мы будем сохранять холодную голову в каждом матче, то все будет складываться хорошо. Трудности бывают у всех, но надо бороться, сохранять голову холодной. Наша победа заслуженная и это меня радует.



Примечание. В конце пресс-конференции Луиш Каштру поблагодарил португальскую сторону за теплый прием, а также отблагодарил болельщиков, которые преодолели огромное расстояние для того, чтобы поддержать "Шахтер".