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Конте: Интер не просто участвует в Лиге Европы, а пытается добиться максимального результата

Лига Европы
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Антонио высказался по горячим следам

Конте: Интер не просто участвует в Лиге Европы, а пытается добиться максимального результата
Новина українською

Алленаторе "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лудогорцем" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первый поединок – 2:0) и выход в следующий раунд. Из-за вспышки коронавируса в Италии матч прошел без зрителей. Цитирует Конте Sky Sport Italia.

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"Я уже играл при закрытых дверях со сборной Италии против Хорватии. Безусловно, атмосфера была странной. Первые ощущения: все почти как на тренировке. Хорошо, что парни сыграли спокойно и мы идем дальше".

"У меня была возможность дать игровую практику тем, кто в ней нуждался. Это правильно, когда "Интер" не просто участвует в турнире, а пытается добиться максимального результата. Мы не выигрывали больше 9 лет, но у клуба богатые традиции и амбиции. Попытаемся выжать максимум из соревнования, но победители знают, насколько тяжело дается успех".

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В статье: Антонио Конте Лига Европы Интер (Милан) Лудогорец (Разград)
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