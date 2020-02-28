Конте: Интер не просто участвует в Лиге Европы, а пытается добиться максимального результата

Алленаторе "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лудогорцем" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первый поединок – 2:0) и выход в следующий раунд. Из-за вспышки коронавируса в Италии матч прошел без зрителей. Цитирует Конте Sky Sport Italia.

"Я уже играл при закрытых дверях со сборной Италии против Хорватии. Безусловно, атмосфера была странной. Первые ощущения: все почти как на тренировке. Хорошо, что парни сыграли спокойно и мы идем дальше".