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Маркевич: Шахтер очень легко дает соперникам забивать. Пришло время позаботиться об обороне

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Маркевич: Шахтер очень легко дает соперникам забивать. Пришло время позаботиться об обороне
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Известный украинский специалист Мирон Маркевич подвел итог противостояния "Шахтера" и "Бенфики" в 1/16 Лиги Европы (2:1, 3:3).

"Прежде всего, хочу поздравить "Шахтер" с выходом в следующий раунд. Игра складывалась не в их пользу, но в конце второго тайма команда показала хороший футбол и могла забить еще. "Шахтер" хорошо готов физически, это дало о себе знать. Плюс Каштру угадал, дав отдых основным игрокам в матче с "Десной".

Но, конечно, такие голы... "Шахтер" очень легко дает соперникам забивать. Это далеко не первый случай, было еще при Фонсеке. Это сейчас основная проблема команды. Если тренеру удастся ее решить, "Шахтер" сможет даже побороться за победу в Лиге Европы.

С такой атакой "Шахтер" мог бы дойти минимум до 1/4 финала Лиги чемпионов, но защита... Хорошо, что они покупают игроков в центр поля, но пришло время позаботиться об укреплении обороны. Смотрел обзор всех матчей ЛЕ, "Шахтер" в атаке выглядит интереснее всех", - сказал Маркевич.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом".

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В статье: Мирон Маркевич Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
football24

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